Они боятся: Стало известно о кровожадных расправах Зеленского над украинцами
Политолог Журавлёв: Зеленский запугал украинцев расправами над несогласными
Украинцы боятся заявить о нелегитимности Владимира Зеленского, так как в противном случае их ждёт жестокая расправа. О бесчеловечных методах политика в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" заявил политолог Дмитрий Журавлёв.
Научный руководитель Института региональных проблем подчеркнул, что бывший комик до сих пор находится у власти лишь благодаря запугиванию сограждан. Из-за этого Украина превратилась в настоящее тоталитарное государство.
"Мы даже не можем узнать, поддерживает ли его народ, потому что доверять социологическим опросам оттуда нельзя: никто не скажет правду, люди не хотят пострадать. А тех, кто был готов говорить о преступлениях Зеленского, закопали", — рассказал Журавлёв.
Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая этого года. По закону Верховная рада должна была объявить президентские выборы, но парламент не сделал этого. Действия политика отныне расцениваются как захват власти на Украине, подчёркивал Владимир Путин.
Flickr / President Of Ukraine