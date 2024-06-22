Украинцы боятся заявить о нелегитимности Владимира Зеленского, так как в противном случае их ждёт жестокая расправа. О бесчеловечных методах политика в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" заявил политолог Дмитрий Журавлёв.

Научный руководитель Института региональных проблем подчеркнул, что бывший комик до сих пор находится у власти лишь благодаря запугиванию сограждан. Из-за этого Украина превратилась в настоящее тоталитарное государство.