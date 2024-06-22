"Август-сентябрь": На Украине назвали дату главной битвы, которая всё решит
Экс-офицер СБУ Стариков: Генеральная битва на Украине пройдёт в августе-сентябре
Главное сражение специальной военной операции между Вооружёнными силами России и приспешниками киевского режима состоится уже в ближайшие месяцы. Таким прогнозом в эфире ютуб-канала Politeka поделился бывший полковник СБУ Олег Стариков.
"В августе-сентябре <…> будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведёт к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров", — считает отставной офицер.
По словам Старикова, именно к этой битве западные союзники Киева хотят подготовить авиагруппу ВСУ. Лётчикам предстоит минимизировать ущерб от действия российских бомбардировщиков.
VK / Минобороны России