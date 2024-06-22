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22 июня, 18:54

"Август-сентябрь": На Украине назвали дату главной битвы, которая всё решит

Экс-офицер СБУ Стариков: Генеральная битва на Украине пройдёт в августе-сентябре

Главное сражение специальной военной операции между Вооружёнными силами России и приспешниками киевского режима состоится уже в ближайшие месяцы. Таким прогнозом в эфире ютуб-канала Politeka поделился бывший полковник СБУ Олег Стариков.

"В августе-сентябре <…> будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведёт к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров", — считает отставной офицер.

По словам Старикова, именно к этой битве западные союзники Киева хотят подготовить авиагруппу ВСУ. Лётчикам предстоит минимизировать ущерб от действия российских бомбардировщиков.

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Шторм-новости СВО: Как продвинулась Армия России, зачем ВСУ новый фронт в Белоруссии, супербомбы под Харьковом, рой дронов на юге РФ, 21 июня

Владимир Зеленский ещё 9 апреля заявил о готовности плана нового контрнаступления. Впрочем, ВСУ обречены лишь на "мясные штурмы", если солдат вновь бросят на российские рубежи, считают в Госдуме. Подразделения ВС РФ полностью готовы к такому сценарию.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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