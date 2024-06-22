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22 июня, 19:55
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Посол США назвал поездку Путина в Азию худшим опасением Вашингтона

Подготовка Пхеньяна к встрече Владимира Путина. Обложка © Life.ru

Подготовка Пхеньяна к встрече Владимира Путина. Обложка © Life.ru

Поездка президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам реализовала худшие опасения властей США. Об этом заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

"Ваши худшие опасения становятся явью", — отметил дипломат в беседе с The New York Times.

В издании также подчеркнули, что Путин разозлил Вашингтон всего за четыре дня. Кроме того, там считают, что поездка российского президента в Пхеньян и Ханой стала напоминанием об исторических военных связях России.

Путин посадил США в лужу визитами в КНДР и Вьетнам
Путин посадил США в лужу визитами в КНДР и Вьетнам

Как писал Life.ru, 18 июня состоялся официальный визит Владимира Путина в КНДР. Лидеры обоих государств общались несколько часов, после чего подписали Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Это и вызвало опасения на Западе. Столтенберг в очередной раз призвал страны НАТО и ЕС сплотиться на фоне развивающихся отношений между Россией и Северной Кореей. Кроме того, западные власти перебросили атомный авианосец к Корейскому полуострову.

Александра Мышляева
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