Посол США назвал поездку Путина в Азию худшим опасением Вашингтона
Подготовка Пхеньяна к встрече Владимира Путина. Обложка © Life.ru
Поездка президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам реализовала худшие опасения властей США. Об этом заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.
"Ваши худшие опасения становятся явью", — отметил дипломат в беседе с The New York Times.
В издании также подчеркнули, что Путин разозлил Вашингтон всего за четыре дня. Кроме того, там считают, что поездка российского президента в Пхеньян и Ханой стала напоминанием об исторических военных связях России.
Как писал Life.ru, 18 июня состоялся официальный визит Владимира Путина в КНДР. Лидеры обоих государств общались несколько часов, после чего подписали Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Это и вызвало опасения на Западе. Столтенберг в очередной раз призвал страны НАТО и ЕС сплотиться на фоне развивающихся отношений между Россией и Северной Кореей. Кроме того, западные власти перебросили атомный авианосец к Корейскому полуострову.