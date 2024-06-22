Посол США назвал поездку Путина в Азию худшим опасением Вашингтона

Поездка президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам реализовала худшие опасения властей США. Об этом заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

В издании также подчеркнули, что Путин разозлил Вашингтон всего за четыре дня. Кроме того, там считают, что поездка российского президента в Пхеньян и Ханой стала напоминанием об исторических военных связях России.