"Макронизму пришёл конец": Один из ярых союзников Киева оказался в шаге от отставки

Эпохе действующего французского лидера Эмманюэля Макрона, которая дорого обошлась государству, наступил конец. Соответствующее заявление в интервью агентству Франс Пресс сделал предшественник действующего президента Франсуа Олланд, возглавлявший страну с 2012 по 2017 год.

"Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал [экс-премьер] Эдуар Филипп, то есть макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено", — отметил политик.