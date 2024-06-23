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22 июня, 23:37

"Макронизму пришёл конец": Один из ярых союзников Киева оказался в шаге от отставки

Бывший президент Франции Олланд предрёк конец макронизму в стране

Эмманюэль Макрон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elysee

Эмманюэль Макрон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elysee

Эпохе действующего французского лидера Эмманюэля Макрона, которая дорого обошлась государству, наступил конец. Соответствующее заявление в интервью агентству Франс Пресс сделал предшественник действующего президента Франсуа Олланд, возглавлявший страну с 2012 по 2017 год.

"Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал [экс-премьер] Эдуар Филипп, то есть макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено", — отметил политик.

По словам Олланда, настало время для переустройства Франции. За время правления Макрона стране, её политикам и народу был нанесён серьёзный ущерб.

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Между тем рейтинги Макрона продолжают бить антирекорды на фоне скандальных заявлений политика о помощи Украине. В июне уровень доверия главе государства упал до 24% — это самое низкое значение с начала его второго срока. Если политический кризис в Пятой республике продолжит прогрессировать, президенту придётся уйти в отставку.

Илья Пушкарев
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