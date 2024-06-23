"Макронизму пришёл конец": Один из ярых союзников Киева оказался в шаге от отставки
Бывший президент Франции Олланд предрёк конец макронизму в стране
Эмманюэль Макрон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elysee
Эпохе действующего французского лидера Эмманюэля Макрона, которая дорого обошлась государству, наступил конец. Соответствующее заявление в интервью агентству Франс Пресс сделал предшественник действующего президента Франсуа Олланд, возглавлявший страну с 2012 по 2017 год.
"Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал [экс-премьер] Эдуар Филипп, то есть макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено", — отметил политик.
По словам Олланда, настало время для переустройства Франции. За время правления Макрона стране, её политикам и народу был нанесён серьёзный ущерб.
Между тем рейтинги Макрона продолжают бить антирекорды на фоне скандальных заявлений политика о помощи Украине. В июне уровень доверия главе государства упал до 24% — это самое низкое значение с начала его второго срока. Если политический кризис в Пятой республике продолжит прогрессировать, президенту придётся уйти в отставку.