Принц Уильям выселит из Букингемского дворца младших детей и оставит только наследника

Уильям, принц Уэльский, собирается оставить наследником только своего старшего сына Джорджа, выселив из Букингемского дворца младших детей — принца Луи и принцессу Шарлотту. Глава семейства считает, что младшие не должны работать на королевскую семью, и предлагает им самим избрать свой жизненный путь. Об этом 21 июня написали в газете The Daily Beast со ссылкой на источники.

Принц Уильям полагает, что таким образом удастся избежать возможных будущих конфронтаций между детьми, подобно тем, которые нередко расшатывали его отношения с младшим братом Гарри.