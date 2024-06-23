Принц Уильям выселит из Букингемского дворца младших детей и оставит только наследника
Принц Ульям хочет сделать наследником своего старшего сына Джорджа
Принц Уэльский Уильям с семьей. Обложка © Getty Images / Max Mumby / Indigo
Уильям, принц Уэльский, собирается оставить наследником только своего старшего сына Джорджа, выселив из Букингемского дворца младших детей — принца Луи и принцессу Шарлотту. Глава семейства считает, что младшие не должны работать на королевскую семью, и предлагает им самим избрать свой жизненный путь. Об этом 21 июня написали в газете The Daily Beast со ссылкой на источники.
Принц Уильям полагает, что таким образом удастся избежать возможных будущих конфронтаций между детьми, подобно тем, которые нередко расшатывали его отношения с младшим братом Гарри.
"Принца Луи и принцессу Шарлотту, двоих младших детей принца Уильяма, следует "поощрять не становиться работающими членами королевской семьи" в соответствии с радикальными планами по изменению британской монархии, когда Уильям и принцесса Кейт взойдут на трон", — сказано в тексте публикации.
Подноготная королевской семьи полна историй об обидах, разногласиях и иногда даже ненависти членов семьи друг к другу. Зачастую они перерастали из детских ссор во взрослые споры на почве власти. Отношения детей принцессы Дианы и Карла III являются ярким тому примером. Ранее дворецкий леди Спенсер рассказал, как принца Гарри в детстве обделяли сосисками ради Уильяма. А в 2019 году вышли мемуары герцога Сассекского, в которых он рассказал, как подрался с братом из-за Меган Маркл. Затем в СМИ просочилась информация, что Ульям страшно зол на Гарри из-за того, что тот сделал эту историю достоянием общественности.