Подруга связала передозировку героя мема про "борщ с капусткой" с его биполяркой

Подруга героя мема про "борщ с капусткой, но не красный" Никиты Литвинкова предположила, чем мог отравиться её приятель. Алёна, комментируя новость о его госпитализации с передозировкой наркотиков, рассказала "Газете.ru", что мужчина лечился специальными препаратами, так как ему диагностировали биполярное расстройство. Наркотики, по её словам, он не употреблял.

"Он, по-моему, не наркоман, наркотики не употреблял. Он там выкладывал же сам свой диагноз: феназепам и всё такое пьёт. Может быть, этими таблетками и передозировка. На фоне нервного расстройства вот такие таблетки и алкоголь", — предположила Алёна.

Девушка также отметила, что если Литвинков не выходит на связь, то, скорее всего, он либо находится в тяжёлом состоянии, либо ему в больнице не разрешают использовать телефон.