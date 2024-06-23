ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 11:32

Подруга связала передозировку героя мема про "борщ с капусткой" с его биполяркой

Подруга считает, что герой мема про борщ Литвинков мог отравиться лекарствами

Никита Литвинков — тогда и сейчас. Обложка © Telegram / SHOT

Никита Литвинков — тогда и сейчас. Обложка © Telegram / SHOT

Подруга героя мема про "борщ с капусткой, но не красный" Никиты Литвинкова предположила, чем мог отравиться её приятель. Алёна, комментируя новость о его госпитализации с передозировкой наркотиков, рассказала "Газете.ru", что мужчина лечился специальными препаратами, так как ему диагностировали биполярное расстройство. Наркотики, по её словам, он не употреблял.

"Он, по-моему, не наркоман, наркотики не употреблял. Он там выкладывал же сам свой диагноз: феназепам и всё такое пьёт. Может быть, этими таблетками и передозировка. На фоне нервного расстройства вот такие таблетки и алкоголь", — предположила Алёна.

Девушка также отметила, что если Литвинков не выходит на связь, то, скорее всего, он либо находится в тяжёлом состоянии, либо ему в больнице не разрешают использовать телефон.

Кем вырос школьник Никита Литвинков, чьё видео из столовой было самым популярным 12 лет назад
Кем вырос школьник Никита Литвинков, чьё видео из столовой было самым популярным 12 лет назад

Ранее стало известно, как сложилась судьба жизнерадостного героя мема про "борщ с капусткой". Никита Литвинков пришёл в студию на запись подкаста "Реаниматрица", и фанаты мема с трудом узнали своего любимца — он выглядел эпатажно. В выпуске он поведал о своей алкогольной зависимости и одиночестве. А в конце мая Литвинков был задержан в Таиланде и находился в миграционной тюрьме. Российские туристы тогда рассказали, что мужчина на чужбине употребляет запрещённые вещества и неадекватно себя ведёт.

Нигина Азамова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров