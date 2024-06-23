Подруга связала передозировку героя мема про "борщ с капусткой" с его биполяркой
Подруга считает, что герой мема про борщ Литвинков мог отравиться лекарствами
Никита Литвинков — тогда и сейчас. Обложка © Telegram / SHOT
Подруга героя мема про "борщ с капусткой, но не красный" Никиты Литвинкова предположила, чем мог отравиться её приятель. Алёна, комментируя новость о его госпитализации с передозировкой наркотиков, рассказала "Газете.ru", что мужчина лечился специальными препаратами, так как ему диагностировали биполярное расстройство. Наркотики, по её словам, он не употреблял.
"Он, по-моему, не наркоман, наркотики не употреблял. Он там выкладывал же сам свой диагноз: феназепам и всё такое пьёт. Может быть, этими таблетками и передозировка. На фоне нервного расстройства вот такие таблетки и алкоголь", — предположила Алёна.
Девушка также отметила, что если Литвинков не выходит на связь, то, скорее всего, он либо находится в тяжёлом состоянии, либо ему в больнице не разрешают использовать телефон.
Ранее стало известно, как сложилась судьба жизнерадостного героя мема про "борщ с капусткой". Никита Литвинков пришёл в студию на запись подкаста "Реаниматрица", и фанаты мема с трудом узнали своего любимца — он выглядел эпатажно. В выпуске он поведал о своей алкогольной зависимости и одиночестве. А в конце мая Литвинков был задержан в Таиланде и находился в миграционной тюрьме. Российские туристы тогда рассказали, что мужчина на чужбине употребляет запрещённые вещества и неадекватно себя ведёт.