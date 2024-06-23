ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 12:03

"Это база!": Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на свою военную мощь

Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

Россия может рассчитывать только на собственную военную силу и технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, говоря о важности устойчивой экономики Минобороны.

Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на свою военную мощь. Видео © Telegram / Зарубин

"От этого всё и считают, и денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — очень важно! Это база! Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя! Нам никто с протянутой рукой не придёт и не подаст, всё только сами!" — сказал президент.

Дюмин, Алиханов и Белоусов включены в состав Военно-промышленной комиссии России
Дюмин, Алиханов и Белоусов включены в состав Военно-промышленной комиссии России

Ранее Life сообщал, что Путин утвердил состав Правительства РФ, где должность министра обороны занял Андрей Белоусов. Эксперты считают, что Белоусов сможет сбалансировать потребности СВО и российской экономики. Недавно глава ведомства и помощник президента РФ Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок БПЛА воинским частям.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров