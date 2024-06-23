"Это база!": Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на свою военную мощь

Россия может рассчитывать только на собственную военную силу и технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, говоря о важности устойчивой экономики Минобороны.

"От этого всё и считают, и денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — очень важно! Это база! Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя! Нам никто с протянутой рукой не придёт и не подаст, всё только сами!" — сказал президент.