Красный —расскажет о гипертонии, а жёлтый — о болезнях ЖКТ: Поставить диагноз поможет цвет языка
Стоматолог Лосев: Язык может многое рассказать о состоянии здоровья
Цвет языка — один из основных признаков, по которому можно судить о состоянии организма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio
Язык — это очень информативный орган, который часто может рассказать о состоянии здоровья человека гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Об этом читателям Life.ru поведал стоматолог, главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев.
Поскольку язык тесно связан с работой множества внутренних органов и систем организма через разветвлённые нервные и сосудистые сплетения, любые изменения его внешнего вида, цвета, текстуры или функций могут указывать на различные патологические процессы, начиная от банального стоматита и заканчивая онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Стоматолог Владимир Лосев
Конечно, окончательный диагноз всегда должен быть поставлен на основании комплексного обследования. Но понять, на что обратить внимание, бывает очень важно.
Цвет языка
Цвет языка — один из основных признаков, по которому можно судить о состоянии организма. Здоровый язык должен иметь равномерный розово-красный оттенок. Любые отклонения от этой нормы могут свидетельствовать о различных патологических процессах.
- Бледный язык может указывать на анемию, дегидратацию организма, нарушение кровоснабжения. Ярко-красный, воспалённый язык часто наблюдается при кандидозе (молочнице), нехватке витамина В12 или фолиевой кислоты.
- Синюшный оттенок языка сигнализирует о проблемах с сердечно-сосудистой системой, нарушениях кровообращения.
- Желтоватый или коричневый налёт может быть связан с заболеваниями печени, желчного пузыря или желудочно-кишечного тракта.
Форма и рельеф языка
Форма и рельеф поверхности языка также могут многое рассказать врачу. Здоровый язык должен иметь ровную, овальную форму с чётко выраженными сосочками на поверхности.
- Если язык становится слишком узким, широким или имеет неровные, изрезанные края, это может указывать на нарушения работы щитовидной железы, пищеварительной системы или аллергические реакции.
- Гладкая, лишенная сосочков поверхность языка может свидетельствовать о нехватке витаминов группы В, железа или фолиевой кислоты.
- Бугристый, шероховатый язык часто наблюдается при аутоиммунных заболеваниях.
Влажность и текстура языка
Важным диагностическим признаком является и влажность, а также текстура поверхности языка. В норме она должна быть гладкой, блестящей, умеренно влажной.
- Сухой, глянцевый язык может указывать на обезвоживание, а иногда и на наличие сахарного диабета. Шершавый, огрубевший язык часто встречается при нехватке витамина В12, железа или фолиевой кислоты.
- Если язык становится отёчным, с чёткими отпечатками зубов по краям, это может сигнализировать о гипотиреозе (снижении функции щитовидной железы). А при аллергических реакциях язык, наоборот, часто краснеет, отекает и покрывается пузырьками.
Изменения языка при заболеваниях
Помимо общих характеристик состояние языка может указывать и на наличие конкретных заболеваний. Рассмотрим наиболее характерные симптомы.
Заболевания полости рта: При стоматологических проблемах язык часто становится ярко-красным, глянцевым, с белым налётом (при кандидозе). При травмах, воспалениях слизистой оболочки он отекает, краснеет и становится болезненным.
Заболевания ЖКТ: Язык может отражать и проблемы с пищеварительной системой. Обложенный белым или жёлтым налётом язык может указывать на гастрит, язвенную болезнь. При патологиях печени и желчного пузыря налёт на языке приобретает горьковатый или металлический вкус, а сам язык становится сухим и шероховатым.
Сердечно-сосудистые заболевания: Изменения языка могут сигнализировать и о проблемах с сердцем и сосудами. Бледный или синюшный оттенок может говорить о недостаточности кровообращения, а малиново-красный, отёчный язык — о гипертонии.
Эндокринные нарушения: Нарушения работы эндокринной системы также отражаются на состоянии языка. При гипотиреозе он становится опухшим, с отпечатками зубов по краям. А при сахарном диабете — сухим, глянцевым, с трещинами.
Онкологические заболевания: К сожалению, изменения языка могут быть связаны и с онкологическими процессами. Он может изменять цвет, форму, текстуру, на нём появляются язвы, уплотнения или новообразования.
А ранее Life.ru писал, что для ухода за ротовой полостью необходимо выбирать верный инструментарий. Некоторые стоматологи по этому поводу сообщили, что, например, зубы нельзя чистить слишком жёсткими или мягкими щётками.