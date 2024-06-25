Красный —расскажет о гипертонии, а жёлтый — о болезнях ЖКТ: Поставить диагноз поможет цвет языка Стоматолог Лосев: Язык может многое рассказать о состоянии здоровья 25 июня, 06:32 Цвет языка — один из основных признаков, по которому можно судить о состоянии организма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Язык — это очень информативный орган, который часто может рассказать о состоянии здоровья человека гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Об этом читателям Life.ru поведал стоматолог, главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев.

Поскольку язык тесно связан с работой множества внутренних органов и систем организма через разветвлённые нервные и сосудистые сплетения, любые изменения его внешнего вида, цвета, текстуры или функций могут указывать на различные патологические процессы, начиная от банального стоматита и заканчивая онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Стоматолог Владимир Лосев

Конечно, окончательный диагноз всегда должен быть поставлен на основании комплексного обследования. Но понять, на что обратить внимание, бывает очень важно.

Цвет языка

Цвет языка — один из основных признаков, по которому можно судить о состоянии организма. Здоровый язык должен иметь равномерный розово-красный оттенок. Любые отклонения от этой нормы могут свидетельствовать о различных патологических процессах.

Бледный язык может указывать на анемию, дегидратацию организма, нарушение кровоснабжения. Ярко-красный, воспалённый язык часто наблюдается при кандидозе (молочнице), нехватке витамина В12 или фолиевой кислоты.

Синюшный оттенок языка сигнализирует о проблемах с сердечно-сосудистой системой, нарушениях кровообращения.

Желтоватый или коричневый налёт может быть связан с заболеваниями печени, желчного пузыря или желудочно-кишечного тракта.

Форма и рельеф языка

Форма и рельеф поверхности языка также могут многое рассказать врачу. Здоровый язык должен иметь ровную, овальную форму с чётко выраженными сосочками на поверхности.

Если язык становится слишком узким, широким или имеет неровные, изрезанные края, это может указывать на нарушения работы щитовидной железы, пищеварительной системы или аллергические реакции.

Гладкая, лишенная сосочков поверхность языка может свидетельствовать о нехватке витаминов группы В, железа или фолиевой кислоты.

Бугристый, шероховатый язык часто наблюдается при аутоиммунных заболеваниях.

Влажность и текстура языка

Важным диагностическим признаком является и влажность, а также текстура поверхности языка. В норме она должна быть гладкой, блестящей, умеренно влажной.

Сухой, глянцевый язык может указывать на обезвоживание, а иногда и на наличие сахарного диабета. Шершавый, огрубевший язык часто встречается при нехватке витамина В12, железа или фолиевой кислоты.

Если язык становится отёчным, с чёткими отпечатками зубов по краям, это может сигнализировать о гипотиреозе (снижении функции щитовидной железы). А при аллергических реакциях язык, наоборот, часто краснеет, отекает и покрывается пузырьками.

Изменения языка при заболеваниях

Помимо общих характеристик состояние языка может указывать и на наличие конкретных заболеваний. Рассмотрим наиболее характерные симптомы.

Заболевания полости рта: При стоматологических проблемах язык часто становится ярко-красным, глянцевым, с белым налётом (при кандидозе). При травмах, воспалениях слизистой оболочки он отекает, краснеет и становится болезненным.

Заболевания ЖКТ: Язык может отражать и проблемы с пищеварительной системой. Обложенный белым или жёлтым налётом язык может указывать на гастрит, язвенную болезнь. При патологиях печени и желчного пузыря налёт на языке приобретает горьковатый или металлический вкус, а сам язык становится сухим и шероховатым.

Сердечно-сосудистые заболевания: Изменения языка могут сигнализировать и о проблемах с сердцем и сосудами. Бледный или синюшный оттенок может говорить о недостаточности кровообращения, а малиново-красный, отёчный язык — о гипертонии.

Эндокринные нарушения: Нарушения работы эндокринной системы также отражаются на состоянии языка. При гипотиреозе он становится опухшим, с отпечатками зубов по краям. А при сахарном диабете — сухим, глянцевым, с трещинами.

Онкологические заболевания: К сожалению, изменения языка могут быть связаны и с онкологическими процессами. Он может изменять цвет, форму, текстуру, на нём появляются язвы, уплотнения или новообразования.

А ранее Life.ru писал, что для ухода за ротовой полостью необходимо выбирать верный инструментарий. Некоторые стоматологи по этому поводу сообщили, что, например, зубы нельзя чистить слишком жёсткими или мягкими щётками.

Авторы Андрей Горяничев