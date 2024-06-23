Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

В Госдуме пообещали отомстить за Севастополь так, как Зеленскому и не снилось

Депутат Колунов: Чем хуже дела ВСУ на фронте, тем отчаяннее их удары по России

23 июня, 17:55
Последствия удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Обложка © Telegram / SHOT

Последствия удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Обложка © Telegram / SHOT

Россия должна признать Украину террористическим государством, так как киевский режим пытается компенсировать свои неудачи на фронте ударами по мирным городам, убивая детей и женщин. Такое объяснение сегодняшней атаки ВСУ по Севастополю в беседе с Life.ru дал депутат Госдумы Сергей Колунов.

"Чем глубже мы продвигаемся на линии боевого соприкосновения, тем отчаяннее и террористичнее становятся удары киевской хунты по мирным российским городам. Сегодняшняя трагедия в Севастополе — тот ужас, который мы никогда не простим ВСУ", — пояснил он.

Депутат заверил, что Москва обязательно ответит на людоедскую атаку на Севастополь. Ответ "будет настолько жёстким, что Зеленскому и не снилось", заверил Колунов.

Что известно об ударе ВСУ по Севастополю и почему отвечать за трагедию будут США
Что известно об ударе ВСУ по Севастополю и почему отвечать за трагедию будут США

Напомним, сегодня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боеголовками. Средства ПВО уничтожили четыре из них, боевая часть последней разорвалась над городом. По последним данным, в результате преступных действий киевского режима четыре человека погибли и 144 ранены. Власти Севастополя объявили 24 июня днём траура.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!