В Госдуме пообещали отомстить за Севастополь так, как Зеленскому и не снилось Депутат Колунов: Чем хуже дела ВСУ на фронте, тем отчаяннее их удары по России 23 июня, 17:55 Последствия удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Обложка © Telegram / SHOT

Россия должна признать Украину террористическим государством, так как киевский режим пытается компенсировать свои неудачи на фронте ударами по мирным городам, убивая детей и женщин. Такое объяснение сегодняшней атаки ВСУ по Севастополю в беседе с Life.ru дал депутат Госдумы Сергей Колунов.

"Чем глубже мы продвигаемся на линии боевого соприкосновения, тем отчаяннее и террористичнее становятся удары киевской хунты по мирным российским городам. Сегодняшняя трагедия в Севастополе — тот ужас, который мы никогда не простим ВСУ", — пояснил он.

Депутат заверил, что Москва обязательно ответит на людоедскую атаку на Севастополь. Ответ "будет настолько жёстким, что Зеленскому и не снилось", заверил Колунов.