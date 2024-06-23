В Госдуме пообещали отомстить за Севастополь так, как Зеленскому и не снилось
Депутат Колунов: Чем хуже дела ВСУ на фронте, тем отчаяннее их удары по России
Последствия удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Обложка © Telegram / SHOT
Россия должна признать Украину террористическим государством, так как киевский режим пытается компенсировать свои неудачи на фронте ударами по мирным городам, убивая детей и женщин. Такое объяснение сегодняшней атаки ВСУ по Севастополю в беседе с Life.ru дал депутат Госдумы Сергей Колунов.
"Чем глубже мы продвигаемся на линии боевого соприкосновения, тем отчаяннее и террористичнее становятся удары киевской хунты по мирным российским городам. Сегодняшняя трагедия в Севастополе — тот ужас, который мы никогда не простим ВСУ", — пояснил он.
Депутат заверил, что Москва обязательно ответит на людоедскую атаку на Севастополь. Ответ "будет настолько жёстким, что Зеленскому и не снилось", заверил Колунов.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боеголовками. Средства ПВО уничтожили четыре из них, боевая часть последней разорвалась над городом. По последним данным, в результате преступных действий киевского режима четыре человека погибли и 144 ранены. Власти Севастополя объявили 24 июня днём траура.