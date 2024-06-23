"Возрастающая степень": Во Франции объяснили атаку на Севастополь вседозволенностью Киева
Филиппо: Удар по Севастополю показывает вседозволенность Киева со стороны Запада
Украинская атака американскими ракетами по Севастополю показывает вседозволенность со стороны Запада, который идёт по пути эскалации. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Этот удар, который привёл к жертвам, вызывает сожаление, но вполне закономерен, учитывая всё возрастающую степень вседозволенности, которую страны НАТО допускают по отношению к Украине Зеленского", — сказал он в беседе с ТАСС.
По мнению политика, в такие атаки со смертями мирных граждан в будущем НАТО будет вовлекаться ещё больше. При этом, считает Филиппо, Запад не перестанет поставлять Украине оружие и деньги, потому что в тех странах подобные новости скрывают от общественности. Лидер партии призвал сойти с агрессивного пути и подойти к миру.
Напомним, сегодня ВСУ ударили по Севастополю. Обломки ракеты с кассетным боеприпасом упали на пляж, где в этот момент отдыхали люди. По последним данным, четыре человека погибли, в их числе два ребёнка. Ещё 144 ранены, госпитализированы 27 детей. В МИД РФ заявили, что Москва не оставит без ответа варварский обстрел киевского режима.
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