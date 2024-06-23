Украинская атака американскими ракетами по Севастополю показывает вседозволенность со стороны Запада, который идёт по пути эскалации. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Этот удар, который привёл к жертвам, вызывает сожаление, но вполне закономерен, учитывая всё возрастающую степень вседозволенности, которую страны НАТО допускают по отношению к Украине Зеленского", — сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению политика, в такие атаки со смертями мирных граждан в будущем НАТО будет вовлекаться ещё больше. При этом, считает Филиппо, Запад не перестанет поставлять Украине оружие и деньги, потому что в тех странах подобные новости скрывают от общественности. Лидер партии призвал сойти с агрессивного пути и подойти к миру.