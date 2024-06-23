Опубликовано видео с места перестрелки в Махачкале, где погиб полицейский

Появились кадры с места перестрелки в районе вокзала в Махачкале, где, предварительно, был убит один полицейский. Видео публикует SHOT. Сейчас боестолкновения ещё продолжаются.