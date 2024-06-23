Опубликовано видео с места перестрелки в Махачкале, где погиб полицейский
Появились кадры с места перестрелки в районе вокзала в Махачкале, где, предварительно, был убит один полицейский. Видео публикует SHOT. Сейчас боестолкновения ещё продолжаются.
На кадрах видно, что посреди улицы лежит тело мужчины в луже крови. Рядом стоят полицейские машины, тут же множество очевидцев.
Напомним, сразу в нескольких городах Дагестана были совершены атаки. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. Предварительно, один инспектор погиб. Также известно о шестерых пострадавших.