Меликов сообщил об уничтожении шестерых боевиков в Махачкале и Дербенте

Дагестанские силовики ликвидировали шестерых бандитов в рамках контртеррористической операции. К настоящему моменту активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, объявил глава республики Сергей Меликов.

"Шестеро бандитов ликвидированы", — сказал он в видеообращении, призвав жителей и гостей региона сохранять спокойствие.

Меликов подчеркнул, что ситуация контролируется органами государственной власти и правоохранительными органами. Помощь в ликвидации последствий теракта им оказывают добровольцы.