Меликов сообщил об уничтожении шестерых боевиков в Махачкале и Дербенте
Дагестанские силовики ликвидировали шестерых бандитов в рамках контртеррористической операции. К настоящему моменту активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, объявил глава республики Сергей Меликов.
"Шестеро бандитов ликвидированы", — сказал он в видеообращении, призвав жителей и гостей региона сохранять спокойствие.
Меликов подчеркнул, что ситуация контролируется органами государственной власти и правоохранительными органами. Помощь в ликвидации последствий теракта им оказывают добровольцы.
"Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкала и Дербент". Видео © Life.ru
Напомним, что в минувшее воскресенье в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагогу, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
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