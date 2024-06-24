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Регион
24 июня, 00:25

Меликов сообщил об уничтожении шестерых боевиков в Махачкале и Дербенте

Дагестанские силовики ликвидировали шестерых бандитов в рамках контртеррористической операции. К настоящему моменту активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, объявил глава республики Сергей Меликов.

"Шестеро бандитов ликвидированы", — сказал он в видеообращении, призвав жителей и гостей региона сохранять спокойствие.

Меликов подчеркнул, что ситуация контролируется органами государственной власти и правоохранительными органами. Помощь в ликвидации последствий теракта им оказывают добровольцы.

"Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкала и Дербент". Видео © Life.ru

Меликов: В Дагестане продолжат выявлять спящие ячейки боевиков
Меликов: В Дагестане продолжат выявлять спящие ячейки боевиков

Напомним, что в минувшее воскресенье в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагогу, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Илья Пушкарев
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