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Регион
24 июня, 12:36

Вооружённый мужчина перепугал посетителей ТЦ в Ростове

Вооружённого мужчину задержали в ТЦ "Суворовский" в Ростове-на-Дону

Возле торгового центра "Суворовский" в Ростове-на-Дону силовики задержали вооружённого мужчину, который перепугал очевидцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону и губернатор Василий Голубев.

Вооружённого мужчину задержали в ТЦ "Суворовский" в Ростове-на-Дону. Видео © T.me / suvorovskiy_sosedi

"По информации о стрельбе возле ТЦ "Суворовский" в Ростове. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего. По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство", — уточнил глава региона и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

В полиции же рассказали, что, по предварительным данным, мужчина ходил вдоль парковки и дёргал ручки автомобилей. Его доставили в территориальный отдел МВД для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В результате его действий никто не пострадал. В ведомстве добавили, что информация о якобы стрельбе на территории торгового центра не соответствует действительности.

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Посетителей ТЦ в Ростове особенно перепугало появление вооружённого человека в связи с событиями в Дагестане. Там несколько вооружённых террористов в Дербенте и Махачкале поджигали церкви и синагоги, а также расстреливали полицейских и мирных жителей. При попытке бегства пятеро напавших были ликвидированы. На данный момент известно о 15 убитых полицейских и четырёх гражданских.

Обложка ©

T.me / suvorovskiy_sosedi

Андрей Бражников
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