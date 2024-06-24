Вооружённый мужчина перепугал посетителей ТЦ в Ростове
Вооружённого мужчину задержали в ТЦ "Суворовский" в Ростове-на-Дону
Возле торгового центра "Суворовский" в Ростове-на-Дону силовики задержали вооружённого мужчину, который перепугал очевидцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону и губернатор Василий Голубев.
Вооружённого мужчину задержали в ТЦ "Суворовский" в Ростове-на-Дону. Видео © T.me / suvorovskiy_sosedi
"По информации о стрельбе возле ТЦ "Суворовский" в Ростове. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего. По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство", — уточнил глава региона и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
В полиции же рассказали, что, по предварительным данным, мужчина ходил вдоль парковки и дёргал ручки автомобилей. Его доставили в территориальный отдел МВД для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В результате его действий никто не пострадал. В ведомстве добавили, что информация о якобы стрельбе на территории торгового центра не соответствует действительности.
Посетителей ТЦ в Ростове особенно перепугало появление вооружённого человека в связи с событиями в Дагестане. Там несколько вооружённых террористов в Дербенте и Махачкале поджигали церкви и синагоги, а также расстреливали полицейских и мирных жителей. При попытке бегства пятеро напавших были ликвидированы. На данный момент известно о 15 убитых полицейских и четырёх гражданских.
T.me / suvorovskiy_sosedi