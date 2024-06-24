Финляндия возобновила движение судов по Сайменскому каналу до 31 декабря

Таким образом, грузовые и пассажирские суда теперь смогут ходить по каналу, где Финляндия с 15 апреля ограничивала движение из-за риска незаконной миграции. При этом Минкомтранс пояснил, что решения правительства и санкции ЕС против России влияют на ситуацию. Сейчас остаются закрытыми пограничные переходы Хаапасаари, порты Нуйямаа и Сантио.

Сайменский канал является судоходным каналом между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. В 1968-м Финляндия заключила с СССР соглашение об аренде его части, проходящей по территории РФ, за 1,2 млн евро в год. Договор действует до 2060 года. Минкомтранс Финляндии не считает санкции против ЕС против России в связи с Украиной препятствием для движения по Сайменскому каналу. Тем не менее с февраля 2022 года страховые компании отказываются страховать суда и перемещаемые по нему грузы.