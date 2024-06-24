Финляндия возобновила движение судов по Сайменскому каналу до 31 декабря
Сайменский канал в Лаппеэнранте. Обложка © Wikipedia / Petritap
Финский и российский комиссары Сайменского канала приняли решение открыть сезон судоходства на данном сооружении с сегодняшнего дня до 31 декабря. Об этом объявил Минкомтранс Финляндии.
"Комиссары Сайменского канала приняли решение, что сезон плавания по Сайменскому каналу начнётся 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года", — гласит пресс-релиз.
Таким образом, грузовые и пассажирские суда теперь смогут ходить по каналу, где Финляндия с 15 апреля ограничивала движение из-за риска незаконной миграции. При этом Минкомтранс пояснил, что решения правительства и санкции ЕС против России влияют на ситуацию. Сейчас остаются закрытыми пограничные переходы Хаапасаари, порты Нуйямаа и Сантио.
Сайменский канал является судоходным каналом между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. В 1968-м Финляндия заключила с СССР соглашение об аренде его части, проходящей по территории РФ, за 1,2 млн евро в год. Договор действует до 2060 года. Минкомтранс Финляндии не считает санкции против ЕС против России в связи с Украиной препятствием для движения по Сайменскому каналу. Тем не менее с февраля 2022 года страховые компании отказываются страховать суда и перемещаемые по нему грузы.
Напомним, осенью 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, объяснив это массовым наплывом беженцев из третьих стран. В начале 2024-го КПП было решено оставить недействующими до особого уведомления. В мае стало известно, что граница может быть открыта после принятия и вступления в силу нового закона о беженцах. А с 15 апреля Финляндия ограничивала движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путём.