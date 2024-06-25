Меликов анонсировал ревизию личных дел всех руководителей в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов после терактов в Махачкале и Дербенте поручил провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в регионе.

"Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане, в том числе и депутатов Народного собрания", — сказал Меликов в ходе сессии Народного собрания республики.