Меликов анонсировал ревизию личных дел всех руководителей в Дагестане
Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД
Глава Дагестана Сергей Меликов после терактов в Махачкале и Дербенте поручил провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в регионе.
"Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане, в том числе и депутатов Народного собрания", — сказал Меликов в ходе сессии Народного собрания республики.
Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник уже отстранён и исключён из партии.