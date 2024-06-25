Госдума в первом чтении одобрила проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума в первом чтении одобрила проект закона о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, индексация будет проводиться два раза в год как для работающих, так и для неработающих пенсионеров: с 1 февраля — по уровню инфляции и с 1 апреля — по уровню доходов Пенсионного фонда. При этом индексировать будут именно максимальный размер пенсии, учитывая все "пропущенные" с 2016 года повышения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение принимается в непростое время для поддержки соотечественников.
"Это закон Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам. Он всегда поддерживал людей старшего поколения", — прокомментировал принятый в первом чтении проект Володин.
Как рассказывал Life.ru: 25 июня в Госдуму внесли проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Напомним, закон об отмене индексации начал действовать в России с 2016 года. На недавней встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалось её возобновление. Позже стало известно, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года.
Life.ru