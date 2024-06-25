Госдума в первом чтении одобрила проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Согласно документу, индексация будет проводиться два раза в год как для работающих, так и для неработающих пенсионеров: с 1 февраля — по уровню инфляции и с 1 апреля — по уровню доходов Пенсионного фонда. При этом индексировать будут именно максимальный размер пенсии, учитывая все "пропущенные" с 2016 года повышения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение принимается в непростое время для поддержки соотечественников.