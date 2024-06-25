WikiLeaks публикует видео прибытия Ассанжа в Бангкок

Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого ранее выпустили из британской тюрьмы, прибыл в Бангкок. Там его самолёт совершит дозаправку и затем отправится на остров Сайпан, где, как ожидается, состоится заседание суда и Ассанж будет отпущен на свободу. Кадры прибытия журналиста в столицу Таиланда публикует WikiLeaks.

Напомним, США преследуют Джулиана Ассанжа уже около 14 лет — с тех пор, как журналист обнародовал данные об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. Долгое время основатель WikiLeaks укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Но в 2019 году Ассанжа лишили убежища, и его арестовала британская полиция. Однако в мае 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в США.