WikiLeaks публикует видео прибытия Ассанжа в Бангкок
Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого ранее выпустили из британской тюрьмы, прибыл в Бангкок. Там его самолёт совершит дозаправку и затем отправится на остров Сайпан, где, как ожидается, состоится заседание суда и Ассанж будет отпущен на свободу. Кадры прибытия журналиста в столицу Таиланда публикует WikiLeaks.
Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого ранее выпустили из британской тюрьмы, прибыл в Бангкок. Видео © X / WikiLeaks
Напомним, США преследуют Джулиана Ассанжа уже около 14 лет — с тех пор, как журналист обнародовал данные об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. Долгое время основатель WikiLeaks укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Но в 2019 году Ассанжа лишили убежища, и его арестовала британская полиция. Однако в мае 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в США.
25 июня стало известно, что суд выпустил Ассанжа под залог: он был освобождён из тюрьмы и покинул Британию. Основатель WikiLeaks пошёл на сделку с Минюстом США, частично признав вину. Теперь в качестве наказания ему учтут пять лет, которые он уже отсидел в тюрьме Великобритании. Как ожидается, в среду, 26 июня, основатель WikiLeaks предстанет перед судом на острове Сайпан.