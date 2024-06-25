Эрдоган в разговоре с Путиным осудил теракты в Дагестане

Президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого Реджеп Тайип Эрдоган выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане, он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане, выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Владимир Путин поблагодарил за высказанные соболезнования и поддержку", — говорится в сообщении Кремля.