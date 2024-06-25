Эрдоган в разговоре с Путиным осудил теракты в Дагестане
Президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого Реджеп Тайип Эрдоган выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане, он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане, выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Владимир Путин поблагодарил за высказанные соболезнования и поддержку", — говорится в сообщении Кремля.
Лидеры договорились продолжить координацию действий на антитеррористическом направлении, а также продолжить личные контакты, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля.
Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских, в том числе православный священник. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана.