Отец автора легендарной фразы "Работайте, братья!" назвал цель терактов в Дагестане

Цель произошедших в Дагестане терактов — допустить раскол в республике и в России. Такое мнение выразил депутат Госдумы от "Единой России" Нурбаганд Нурбагандов, сын которого, работавший полицейским и убитый террористами, произнёс знаменитую фразу "Работайте, братья!" и посмертно стал Героем России. Парламентарий подчеркнул, что трагедия произошла, в частности, в селе Сергокала, где он сам вырос, учился, создал семью и вырастил детей.

Депутат Нурбаганд Нурбагандов заявил, что цель терактов в Дагестане — раскол в республике и в России. Видео © Life.ru

"Многим в мире не даёт покоя, что вся наша страна сплотилась вокруг президента. И через террористов они пытаются расколоть общество. Но этого не произойдёт. Отдельно хочу отметить мужество наших полицейских, которые открыто противостояли боевикам и уничтожили преступную группу", — отметил Нурбагандов.

Он выразил соболезнования близким погибших в результате терактов. Депутат поблагодарил всех неравнодушных за помощь в этой трудной ситуации.