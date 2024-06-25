Отец автора легендарной фразы "Работайте, братья!" назвал цель терактов в Дагестане
Депутат Нурбагандов: Цель терактов в Дагестане — раскол в республике и в России
Фото убитых в Дагестане полицейских. Обложка © Telegram / Айна Гамзатова
Цель произошедших в Дагестане терактов — допустить раскол в республике и в России. Такое мнение выразил депутат Госдумы от "Единой России" Нурбаганд Нурбагандов, сын которого, работавший полицейским и убитый террористами, произнёс знаменитую фразу "Работайте, братья!" и посмертно стал Героем России. Парламентарий подчеркнул, что трагедия произошла, в частности, в селе Сергокала, где он сам вырос, учился, создал семью и вырастил детей.
Депутат Нурбаганд Нурбагандов заявил, что цель терактов в Дагестане — раскол в республике и в России. Видео © Life.ru
"Многим в мире не даёт покоя, что вся наша страна сплотилась вокруг президента. И через террористов они пытаются расколоть общество. Но этого не произойдёт. Отдельно хочу отметить мужество наших полицейских, которые открыто противостояли боевикам и уничтожили преступную группу", — отметил Нурбагандов.
Он выразил соболезнования близким погибших в результате терактов. Депутат поблагодарил всех неравнодушных за помощь в этой трудной ситуации.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник уже отстранён и исключён из партии. Life.ru также публиковал видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале.
Напомним, прошлым летом в Махачкале открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову. Лейтенанта полиции семь лет назад жестоко убили боевики в лесу недалеко от села Сергокала. Перед расстрелом, обращаясь к своим коллегам, Нурбагандов произнёс фразу "Работайте, братья!".