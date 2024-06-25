Зверски убитого в ходе теракта в Дербенте священника представят к ордену Мужества

Зверски убитого в ходе теракта в Дербенте настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Николая Котельникова представят к ордену Мужества. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на сессии регионального парламента.

"Я думаю, что народ меня поддержит, чтобы посмертно к ордену Мужества представить протоиерея Николая, который являлся духовником не только для православных, [но и] для приезжавших к нему мусульман из Азербайджана", — сказал Меликов.