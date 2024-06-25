Зверски убитого в ходе теракта в Дербенте священника представят к ордену Мужества
Меликов: Убитого в Дербенте священника Котельникова представят к ордену Мужества
Священник Николай Котельников, погибший в Дагестане при теракте. Обложка © Telegram / SHOT
Зверски убитого в ходе теракта в Дербенте настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Николая Котельникова представят к ордену Мужества. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на сессии регионального парламента.
"Я думаю, что народ меня поддержит, чтобы посмертно к ордену Мужества представить протоиерея Николая, который являлся духовником не только для православных, [но и] для приезжавших к нему мусульман из Азербайджана", — сказал Меликов.
Как сообщал Life.ru, напавшие на Махачкалу и Дербент планировали теракты около месяца. Также удалось узнать, что 66-летний священник Николай Котельников был первой и конкретной целью боевиков, его фотография была закреплена в их чате.
Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник уже отстранён и исключён из партии. Life.ru также публиковал видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале.