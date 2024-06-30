День ангела: кто отмечает именины в июле 2024 и какое предназначение у таких детей
Если ваш ребёнок появился на свет в июле 2024 года, чтобы выбрать ему имя, можно обратиться к православному месяцеслову, который содержит полный список святых, почитаемых каждый день месяца. По церковному календарю в июле 2024 года празднуются дни ангела для 116 имен.
У кого именины в июле-2024? Обложка © Шедеврум
День ангела — это дата, когда православные христиане отмечают память святого, чьё имя было дано человеку при крещении. В этот день святой, как верят, особенно покровительствует человеку, становясь его небесным защитником или ангелом-хранителем. Праздник имеет большое значение для верующих, которые, помимо своего дня рождения, также отмечают День ангела, что помогает им почувствовать духовную радость и укрепить связь с церковью и своими религиозными корнями.
Если при выборе имени для ребёнка родители выбирают имя, не включённое в святцы, то при крещении ему всё равно присваивается имя православного святого, чья память празднуется в тот день. Это крестильное имя фиксируется в церковных документах и используется при проведении церковных таинств и в молитвах.
День ангела, таким образом, становится не просто личным праздником, но и важным духовным событием, которое напоминает о непрерывной связи человека со своим небесным покровителем. Этот праздник помогает верующим углубить свою веру, осознать значимость святого покровительства и укрепить духовные традиции, передаваемые из поколения в поколение.
В июле 2024 года именины отмечают
Как назвать мальчика, рождённого в июле? Актёр Павел Деревянко. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
- 1 июля: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.
- 2 июля: Иван, Ян, Мария.
- 3 июля: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма.
- 4 июля: Алексей, Антон, Георгий, Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, Теодор, Фёдор, Юлиан, Юлий, Ян, Анастасия, Василиса.
- 5 июля: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Теодор, Фёдор, Ульяна, Юлиана.
- 6 июля: Александр, Алексей, Антон, Артём, Герман, Иосиф, Митрофан, Пётр, Святослав, Теодор, Фёдор, Агриппина.
- 7 июля: Антон, Иван, Никита, Яков, Ян.
- 8 июля: Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Пётр, Семён, Теодор, Фёдор, Ефросинья, Феврония.
- 9 июля: Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Нил, Павел, Тихон, Ян.
- 10 июля: Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Лука, Мартин, Пётр, Самсон, Ян, Иванна, Яна.
- 11 июля: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян.
- 12 июля: Павел, Пётр, Симон.
- 13 июля: Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Михаил, Пётр, Симон, Степан, Тимофей, Филипп, Фома, Яков, Ян, Динара.
- 14 июля: Алексей, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Пётр, Ян, Ангелина.
Красивые имена июльских детей. Актриса Ангелина Стречина. Фото © ТАСС / Екатерина Якель
- 15 июля: Арсений.
- 16 июля: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Иван, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома, Ян.
- 17 июля: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Савва, Теодор, Фёдор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна.
- 18 июля: Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Кирилла, Люция.
- 19 июля: Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Фёдор, Люция, Марта, Марфа, Ульяна, Юлиана.
- 20 июля: Акакий, Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Фома, Евдокия, Ефросинья.
- 21 июля: Александр, Савва, Теодор, Фёдор.
- 22 июля: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Фёдор, Ян.
- 23 июля: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Пётр, Степан.
- 24 июля: Аркадий, Илларион, Лев, Алёна, Елена, Илона, Ольга.
- 25 июля: Арсений, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Симон, Теодор, Фёдор, Ян, Вероника, Мария.
- 26 июля: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Сара.
- 27 июля: Иван, Ираклий, Константин, Николай, Пётр, Степан, Теодор, Фёдор, Ян.
- 28 июля: Василий, Владимир, Вольдемар, Пётр, Агриппина, Матрёна.
- 29 июля: Иван, Павел, Пётр, Теодор, Фёдор, Яков, Ян, Алевтина, Валентина, Джулия, Матрёна, Юлия.
- 30 июля: Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.
- 31 июля: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян.
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С каким предназначением рождаются дети в июле? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Batkova Elena
Ольга, Алевтина, Евгения, Ангелина, Валентина, Елена, Есения, Жанна, Ирина, Инна, Маргарита, Аделина, Олеся, Инна, Вероника, Марина, Александра, Римма, Сара, Ульяна, Юлианна, Динара.
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Кто отмечает именины и день ангела в июле? Фото © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld
Анатолий, Василий, Валентин, Глеб, Давид, Трофим, Евгений, Демьян, Емельян, Кузьма, Константин, Николай, Леонид, Матвей, Михаил, Остап, Никодим, Пётр, Роман, Самсон, Святослав, Терентий, Фома, Юрий, Фёдор.
Какое предназначение у детей, рождённых в июле
Июль — не только середина лета, но и фактически середина года! Можно сказать, что именно в этот неоднозначный, переломный период на свет появляются самые противоречивые личности, предназначение которых — зреть в корень, чувствовать и переживать ярче большинства. Life.ru поговорил с экстрасенсом Антоном Мамоном и узнал, какое предназначение у детей, рождённых в июле.
Седьмой календарный месяц, со слов эксперта, преимущественно проходит под покровительством созвездия Рака, что также оказывает своё влияние на тех, кто появился на свет в июле. Основные качества детей второго летнего месяца — это вдумчивость, эмоциональность, чувствительность, эмпатичность.
Такие люди без лишних усилий понимают свое ближайшее окружение, часто предвосхищая их запросы или предугадывая желания.
Своей основной задачей они считают заботу о тех, кто им дорог. Всё той же заботой окутываются не только живые люди, но и неодушевлённые предметы. "Июльские" дети, когда вырастут, как никто другой умеют создавать комфорт и уют. Они аккуратны, любят порядок, внимательны к деталям, большие ценители красоты. Они не жалеют денег на то, чтобы приносить радость близким, способны отдать последнее, лишь бы увидеть на их лицах искренние улыбки.
В то же время нельзя не упомянуть и тёмную сторону июльских детей. Их разум — сложносочинённая конструкция, которая способна порождать шедевры, когда речь заходит об искусстве. Именно поэтому среди них так много людей творческих профессий.
Что значит, если ребёнок родился в июле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Kraynova
"Но наравне с этим он — генератор лунных идей, искажений, иллюзий и постоянных догадок, которые приносят множество огорчений. Июльские дети очень часто бывают обидчивыми, злопамятными и даже мстительными", — также говорит экстрасенс.
Чтобы нивелировать эту особенность рождённых в июле, необходимо с детства прививать им страсть к делу или хобби, требующему серьёзной концентрации внимания и большой физической отдачи. Им, к примеру, идеально подходят такие профессии, как: врач-хирург, психолог, архитектор, библиотекарь, композитор, бухгалтер и многие другие ремесла, в которые критически важно углубиться на все 100%.
Одно из главных предназначений июльских детей — в будущем становиться защитниками и опорой для своей семьи. Ведь они не воспринимают опеку как непосильную ношу!
Им приятно возлагать на себя обязанности, от которых отказываются другие. Да, зачастую они ждут выражения глубокой признательности и громких слов за собственную доброту, но, согласитесь, это ничтожно малая плата за то благо, которое они приносят в этот мир!