Политолог объяснил, почему Трамп, придя к власти, не заговорит с раздражителем-Зеленским

Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае нового прихода к власти в США не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Для него Зеленский — политик-раздражитель, он его неоднократно критиковал и оперировал связями [Зеленского] с семьёй Байдена. Его команда будет продолжать натягивать эту тему во время предвыборной гонки", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Эксперт считает, что для Трампа было бы предпочтительнее заняться конфликтом на Ближнем Востоке. Это, по словам Михайлова, объясняется лояльным отношением политика к израильским властям.