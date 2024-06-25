Политолог объяснил, почему Трамп, придя к власти, не заговорит с раздражителем-Зеленским
Политолог Михайлов: Трамп, придя к власти, не будет вести переговоры с Зеленским
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin, Dmytro Larin
Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае нового прихода к власти в США не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
"Для него Зеленский — политик-раздражитель, он его неоднократно критиковал и оперировал связями [Зеленского] с семьёй Байдена. Его команда будет продолжать натягивать эту тему во время предвыборной гонки", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".
Эксперт считает, что для Трампа было бы предпочтительнее заняться конфликтом на Ближнем Востоке. Это, по словам Михайлова, объясняется лояльным отношением политика к израильским властям.
Как сообщал Life.ru, Трамп не раз заявлял, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт между РФ и Украиной всего за 24 часа, ещё до инаугурации. Трамп также пообещал предотвратить третью мировую войну, которую, по его словам, может развязать нынешний лидер США Джо Байден.