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25 июня, 18:56

Политолог объяснил, почему Трамп, придя к власти, не заговорит с раздражителем-Зеленским

Политолог Михайлов: Трамп, придя к власти, не будет вести переговоры с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin, Dmytro Larin

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin, Dmytro Larin

Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае нового прихода к власти в США не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Для него Зеленский — политик-раздражитель, он его неоднократно критиковал и оперировал связями [Зеленского] с семьёй Байдена. Его команда будет продолжать натягивать эту тему во время предвыборной гонки", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Эксперт считает, что для Трампа было бы предпочтительнее заняться конфликтом на Ближнем Востоке. Это, по словам Михайлова, объясняется лояльным отношением политика к израильским властям.

Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине, пишут СМИ
Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине, пишут СМИ

Как сообщал Life.ru, Трамп не раз заявлял, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт между РФ и Украиной всего за 24 часа, ещё до инаугурации. Трамп также пообещал предотвратить третью мировую войну, которую, по его словам, может развязать нынешний лидер США Джо Байден.

Никита Осипов
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