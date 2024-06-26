Неумное и людоедское заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка по поводу того, что Крым якобы является большим военным лагерем и складом с сотнями военных целей, возмутило даже украинцев. Об этом в беседе с "Царьградом" сообщил бывший депутат Верховной рады нескольких созывов Олег Царёв.

Во время беседы с журналистами была затронута тема недавнего высказывания Подоляка, которое он сделал после атаки ВСУ по Севастополю. Царёв рассказал, что это выступление соратника Зеленского вызвало неприятие.

По словам экс-нардепа, Подоляка раскритиковали за циничность заявления, так как считают, что оно идёт во вред Незалежной. До этого, как отметил собеседник "Царьграда", представители киевского режима подчёркивали, что якобы случайно ударили по мирным жителям.