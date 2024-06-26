"Неумное и людоедское": На Украине шокированы заявлением Подоляка об ударах по Крыму
Экс-нардеп Царёв: Заявление Подоляка об ударах по Крыму возмутило даже украинцев
Неумное и людоедское заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка по поводу того, что Крым якобы является большим военным лагерем и складом с сотнями военных целей, возмутило даже украинцев. Об этом в беседе с "Царьградом" сообщил бывший депутат Верховной рады нескольких созывов Олег Царёв.
Во время беседы с журналистами была затронута тема недавнего высказывания Подоляка, которое он сделал после атаки ВСУ по Севастополю. Царёв рассказал, что это выступление соратника Зеленского вызвало неприятие.
По словам экс-нардепа, Подоляка раскритиковали за циничность заявления, так как считают, что оно идёт во вред Незалежной. До этого, как отметил собеседник "Царьграда", представители киевского режима подчёркивали, что якобы случайно ударили по мирным жителям.
"А тут Подоляк выступает в духе, что, дескать, наносили удары по гражданским — и будем, мол, и дальше наносить, правильно делаем. Многие назвали это высказывание как минимум неумным и людоедским", — заключил Царёв.
Напомним, ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS 23 июня. Севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил, что жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 153 человека ранены. Известно, что состояние 11 человек, доставленных в Москву после удара ВСУ, оценивается как тяжёлое, среди них двое детей.
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