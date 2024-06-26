В Петербурге стартовал XII Международный юридический форум

В Санкт-Петербурге начался XII Международный юридический форум (ПМЮФ). Его главными темами станут баланс интересов бизнеса и государства в эпоху цифровых сделок, а также борьба с киберпреступлениями. Также представители государства расскажут о возможных нововведениях в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство и антисанкционные новеллы.

"Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство требует существенного реформирования. В его основу должны быть положены объективные условия общественного развития и стратегический курс государства в сфере борьбы с преступностью, закреплённые в Концепции уголовно-правовой политики", — указал заместитель министра юстиции России Вадим Фёдоров.

Форум будет проходить в конгрессно-выставочном зале (КВЦ) "Экспофорум" до 28 июня. Состоится более 150 локальных мероприятий, охватывающих самые острые и актуальные правовые вопросы современности. Участие в ПМЮФ примут представители госорганов, политики, экономисты, деятели культуры и главы крупнейших юридических фирм как России, так и зарубежья. Всего на форуме представлено свыше 50 иностранных гостей.