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Регион
26 июня, 09:52

Лавров объяснил, почему заморозка конфликта на Украине приведёт к убийству всего русского

Лавров: Запад даст Киеву лицензию на убийство русских при заморозке конфликта

В случае заморозки, а не урегулирования конфликта на Украине Запад "даст нацистам лицензию на продолжение убийства всего русского". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр рассказал, что неформально общался с американскими политологами, которые предлагали остановить боевые действия по "корейскому сценарию".

"Тогда наши ребята спрашивали у них: гипотетически представьте себе, что будет достигнут какой-то компромисс об окончании боевых действий, как вы будете относиться к тем законам, которые приняты на Украине по уничтожению всего русского и по героизации нацистов? Ответ очень интересный: вы знаете, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела украинского государства", — сказал Лавров на "Примаковских чтениях".

Таким образом, "нацистам даётся лицензия на продолжение убийства всего русского", резюмировал глава МИД.

Путин: Москва предлагает не заморозку конфликта на Украине, а его прекращение
Путин: Москва предлагает не заморозку конфликта на Украине, а его прекращение

Напомним, 14 июня президент РФ Владимир Путин выдвинул условия для мирных переговоров с Киевом. Для этого Украине необходимо вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официально отказаться от планов вступления в НАТО. В этом случае огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Никита Никонов
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