В случае заморозки, а не урегулирования конфликта на Украине Запад "даст нацистам лицензию на продолжение убийства всего русского". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр рассказал, что неформально общался с американскими политологами, которые предлагали остановить боевые действия по "корейскому сценарию".

"Тогда наши ребята спрашивали у них: гипотетически представьте себе, что будет достигнут какой-то компромисс об окончании боевых действий, как вы будете относиться к тем законам, которые приняты на Украине по уничтожению всего русского и по героизации нацистов? Ответ очень интересный: вы знаете, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела украинского государства", — сказал Лавров на "Примаковских чтениях".

Таким образом, "нацистам даётся лицензия на продолжение убийства всего русского", резюмировал глава МИД.