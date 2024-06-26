Лавров объяснил, почему заморозка конфликта на Украине приведёт к убийству всего русского
Лавров: Запад даст Киеву лицензию на убийство русских при заморозке конфликта
В случае заморозки, а не урегулирования конфликта на Украине Запад "даст нацистам лицензию на продолжение убийства всего русского". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр рассказал, что неформально общался с американскими политологами, которые предлагали остановить боевые действия по "корейскому сценарию".
"Тогда наши ребята спрашивали у них: гипотетически представьте себе, что будет достигнут какой-то компромисс об окончании боевых действий, как вы будете относиться к тем законам, которые приняты на Украине по уничтожению всего русского и по героизации нацистов? Ответ очень интересный: вы знаете, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела украинского государства", — сказал Лавров на "Примаковских чтениях".
Таким образом, "нацистам даётся лицензия на продолжение убийства всего русского", резюмировал глава МИД.
Напомним, 14 июня президент РФ Владимир Путин выдвинул условия для мирных переговоров с Киевом. Для этого Украине необходимо вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официально отказаться от планов вступления в НАТО. В этом случае огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
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