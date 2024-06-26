Политолог объяснил, почему план Трампа по Украине не сработает
Политолог Кот: План Трампа по Украине обладает серьёзными недостатками
Предложенный ключевыми советниками экс-президента США Дональда Трампа план по урегулированию украинского конфликта обладает серьёзными недостатками. Об этом заявил политолог Юрий Кот.
"Владимир Путин чётко определил условия перемирия. Можно остановиться на линии боевого соприкосновения, если Украина освободит все оставшиеся неосвобождённые территории Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Если Украина откажется от своего вступления в НАТО, проведёт денацификацию. Трамп способен это сделать? Сомневаюсь. Единственная сила, которая способна всё это провести на Украине, — это Россия", — подчеркнул эксперт в беседе с "Царьградом".
Кот также добавил, что у него нет доверия к Трампу, поскольку он уже занимал пост президента США и "уже много чего наговорил и наобещал, но ничего не сделал".
Напомним, что советники экс-президента США Дональда Трампа разработали план по прекращению конфликта на Украине. Если миллиардера изберут главой Белого дома, то Киев получит больше оружия только при условии прекращения огня и при согласии на переговоры с Москвой. Сам же Трамп неоднократно заявлял, что планирует решить украинский конфликт ещё до инаугурации. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что план советников Трампа по урегулированию украинского конфликта должен учитывать ситуацию на поле боя.
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