Шольц дерзко соврал о России, но его разоблачили немцы
Шольц обвинил Россию в отказе сесть за стол переговоров по Украине
Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / ЕРА
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что Россия якобы отказывается от мирных переговоров по Украине, тогда как Киев постоянно делает к этому шаги. Заявление политика опубликовано на его странице в соцсети Х.
"Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией", — сказал Шольц.
Однако немцы неожиданно раскритиковали слова канцлера. Они напомнили ему в комментариях, что ЕС и Киев всячески не допускают Россию на конференции по украинскому кризису, а также не слышат предложения Москвы. Пользователи пришли к выводу, что Шольц открыто участвует в разжигании конфликта, вновь выдав порцию обвинений в адрес РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил условия, на которых Россия будет готова немедленно приступить к переговорам с Украиной. По его словам, Киев должен убрать свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления в НАТО. При соблюдении всех пунктов Россия прекратит огонь. Киев отказался рассматривать предложение Путина, а также провёл свой "мирный саммит" в Швейцарии, не позвав туда представителей РФ. На мероприятии был подписан документ, в котором содержится призыв к полному обмену пленными, свободному передвижению по Чёрному и Азовскому морям, а также передаче Запорожской АЭС Киеву. Коммюнике одобрили представители 80 стран из 91, но позже Ирак и Иордания отозвали подписи.