Шольц дерзко соврал о России, но его разоблачили немцы Шольц обвинил Россию в отказе сесть за стол переговоров по Украине 27 июня, 07:50 Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / ЕРА

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что Россия якобы отказывается от мирных переговоров по Украине, тогда как Киев постоянно делает к этому шаги. Заявление политика опубликовано на его странице в соцсети Х.

"Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией", — сказал Шольц.

Однако немцы неожиданно раскритиковали слова канцлера. Они напомнили ему в комментариях, что ЕС и Киев всячески не допускают Россию на конференции по украинскому кризису, а также не слышат предложения Москвы. Пользователи пришли к выводу, что Шольц открыто участвует в разжигании конфликта, вновь выдав порцию обвинений в адрес РФ.

Авторы Татьяна Миссуми