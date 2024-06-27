Кремль не в курсе планов КНДР отправить инженеров в Донбасс. Обложка © freepik / nikitabuida

Песков заявил, что Кремль не в курсе планов КНДР отправить инженеров в Донбасс

Кремль не знает о желании КНДР направить военных инженеров в Донбасс

Кремль не располагает информацией о решении Пхеньяна якобы отправить Инженерные войска Корейской народной армии в Донбасс. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю, о чём идёт речь", — пояснил представитель Кремля на просьбу прокомментировать заявление американского Института изучения войны, по данным которого КНДР собирается направить военных инженеров в ЛНР и ДНР.