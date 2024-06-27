Кремль не знает о желании КНДР направить военных инженеров в Донбасс
Песков заявил, что Кремль не в курсе планов КНДР отправить инженеров в Донбасс
Кремль не в курсе планов КНДР отправить инженеров в Донбасс. Обложка © freepik / nikitabuida
Кремль не располагает информацией о решении Пхеньяна якобы отправить Инженерные войска Корейской народной армии в Донбасс. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не знаю, о чём идёт речь", — пояснил представитель Кремля на просьбу прокомментировать заявление американского Института изучения войны, по данным которого КНДР собирается направить военных инженеров в ЛНР и ДНР.
Ранее сообщалось, что 18 июня Владимир Путин приехал в КНДР с официальным визитом. Там его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Лидеры двух стран общались тет-а-тет несколько часов, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве, что вызвало беспокойство на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал страны альянса и ЕС сплотиться на фоне развивающихся отношений между Россией и Северной Кореей.