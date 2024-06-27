Стрелкова этапируют из московского СИЗО в колонию
Адвокат Алиев: Экс-министра обороны ДНР Стрелкова начали этапировать в колонию
Игорь Гиркин (Стрелков) в суде. Фото © Telegram / moscowcourts
Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который приговорён к четырём годам, этапируют из московского СИЗО в колонию для отбывания наказания. Об этом сообщил его адвокат Гаджи Алиев.
"Его начали этапировать, мы узнали об этом в СИЗО, когда при визите нам сказали, что его больше здесь нет. Пока не знаем, какая будет конечная точка этапа", — рассказал РИА "Новости" защитник.
Напомним, что Стрелков был задержан 21 июля 2023 года. Его обвинили по статье о призывах к экстремизму и заключили под стражу в московское СИЗО "Лефортово". Свою вину обвиняемый отрицал, рассмотрение его дела велось в закрытом режиме. 25 января суд принял решение, приговорив Стрелкова к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима.