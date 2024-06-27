Стрелкова этапируют из московского СИЗО в колонию

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который приговорён к четырём годам, этапируют из московского СИЗО в колонию для отбывания наказания. Об этом сообщил его адвокат Гаджи Алиев.

"Его начали этапировать, мы узнали об этом в СИЗО, когда при визите нам сказали, что его больше здесь нет. Пока не знаем, какая будет конечная точка этапа", — рассказал РИА "Новости" защитник.