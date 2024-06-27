Первому фигуранту предъявили обвинение из-за гибели 6 человек в страшном пожаре во Фрязине
Замгендиректора компании "Исприн" предъявили обвинение из-за пожара во Фрязине
Заместителю гендиректора ООО "Исприн" Юрию Фомину выдвинуто обвинение по факту пожара в бывшем здании НИИ во Фрязине, где погибло шесть человек. Дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие гибель двух и более лиц", что карается сроком до десяти лет. Life.ru публикует кадры из зала Щёлковского городского суда.
Заместителю гендиректора ООО "Исприн" Юрию Фомину выдвинуто обвинение. Видео © Life.ru
"На рассмотрении перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Фомина", — заявила судья.
Как стало известно в ходе судебного заседания, Юрий Фомин родился в Чебоксарах, имеет высшее образование, холост, детей нет.
Напомним, 24 июня в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине произошёл пожар. Внутри оказались заблокированы работники. СК РФ сообщил о шести погибших. Задержаны заместитель гендиректора компании "Исприн", а также представитель собственника здания. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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