Первому фигуранту предъявили обвинение из-за гибели 6 человек в страшном пожаре во Фрязине

Заместителю гендиректора ООО "Исприн" Юрию Фомину выдвинуто обвинение по факту пожара в бывшем здании НИИ во Фрязине, где погибло шесть человек. Дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие гибель двух и более лиц", что карается сроком до десяти лет. Life.ru публикует кадры из зала Щёлковского городского суда.