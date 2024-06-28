Писатель Беседин: Сборная Грузии не показала на Евро-2024 ничего особенного

Внимание к сборной Грузии на чемпионате Европы по футболу справедливое, однако сильно завышенное, считает писатель Платон Беседин. Он считает, что это связано с проходящими в стране протестами, а мировые силы любят использовать любой повод для изменения имеющегося расклада. Такое мнение эксперт высказал в колонке на 360.ru.

"Конечно, у сборной Грузии есть своё обаяние. Прежде всего рвёт и мечет Хвича Кварацхелия, которого называют одним из лучших футболистов Европы прямо сейчас. Это преувеличение, на самом деле", — рассуждает Беседин.

По его словам, грузинскому футболисту ещё долго до лучших футболистов турнира. Беседин обесценил победу Грузии над Португалией, уверяя, что команда во главе с Криштиану Роналду играла вторым составом. Писатель обратил внимание, что УЕФА расширяет географию участников турнира, чтобы чемпионаты привлекали как можно больше зрителей, однако это портит качество соревнования.

Также автор отметил, что грузинские болельщики выкрикивают с трибун разные хамские высказывания о России. Это могло стать для мирового сообщества очень выгодным поводом продвинуть сборную Грузии как можно дальше.