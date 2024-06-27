Неизвестные пытались выманить у севастопольцев фото последствий атаки ВСУ
Неизвестные под видом журналистов и правоохранителей выманивали у жителей Севастополя фото и видео последствий недавней террористической атаки ВСУ. Об этом рассказала в эфире местного телеканала СТВ руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан.
"Неизвестные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами, чтобы получить от них фото и видео происходящего в городе. Анонимы представлялись кем угодно: продюсерами, редакторами известных СМИ, кто-то представлялся сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов", — сказала Бохан.
По её словам, злоумышленники также пытались разузнать обстановку в городе. Бохан поблагодарила горожан, на которых такие провокации не повлияли.
Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. В результате удара погибло четыре человека, среди них были дети. Ещё более 150 человек получили ранения. После случившегося в городе решили доработать систему оповещения населения с учётом того, что украинская армия применяет баллистические ракеты.
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