Неизвестные пытались выманить у севастопольцев фото последствий атаки ВСУ

Неизвестные под видом журналистов и правоохранителей выманивали у жителей Севастополя фото и видео последствий недавней террористической атаки ВСУ. Об этом рассказала в эфире местного телеканала СТВ руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан.

"Неизвестные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами, чтобы получить от них фото и видео происходящего в городе. Анонимы представлялись кем угодно: продюсерами, редакторами известных СМИ, кто-то представлялся сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов", — сказала Бохан.