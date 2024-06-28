Многострадальная блогерша-миллиардерша Лерчек снова попала в список должников ФНС

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) получила уведомление о новом долге перед ФНС. На этот раз она должна выплатить 12 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, налоговая служба продолжает забрасывать Чекалину долгами по результатам проверки, которая до сих пор не окончена. В мае Лерчек поделилась с подписчиками, что все деньги, которые ей удаётся зарабатывать, приходится тратить на погашение задолженностей. Прошло не так много времени, но на горизонте уже замаячил новый 12-миллионный долг.