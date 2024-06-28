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28 июня, 07:32

Многострадальная блогерша-миллиардерша Лерчек снова попала в список должников ФНС

SHOT: Блогерша Лерчек задолжала налоговой ещё 12 миллионов рублей

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © VK / Лерчек / Lerchek

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © VK / Лерчек / Lerchek

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) получила уведомление о новом долге перед ФНС. На этот раз она должна выплатить 12 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, налоговая служба продолжает забрасывать Чекалину долгами по результатам проверки, которая до сих пор не окончена. В мае Лерчек поделилась с подписчиками, что все деньги, которые ей удаётся зарабатывать, приходится тратить на погашение задолженностей. Прошло не так много времени, но на горизонте уже замаячил новый 12-миллионный долг.

Чекалиным также пришлось выставить на продажу дом, постройка которого началась ещё до их развода. Блогерша рассказывала, что после разрыва отношений с экс-супругом Артёмом Чекалиным ей приходится самостоятельно разгребать все финансовые проблемы.

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Жизнь Валерии Чекалиной похожа на остросюжетный финансовый триллер. В мае блогерша получила извещение о долге в размере 20 миллионов рублей, а уже к концу месяца окончательно развелась со своим мужем, который прямо перед разводом ещё и тайно выписал её из квартиры. Ранее Лерчек рассказывала, что отдала налоговой в уплату долгов уже более 800 миллионов рублей в общей сложности.

Владимир Озеров
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