Грузия положила конец попыткам открыть второй фронт против России
Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что страна сумела избежать украинского сценария
Власти Грузии сумели грамотно предотвратить попытки внешних сил устроить в стране госпереворот по украинскому сценарию и в дальнейшем не допустят подобного у себя в стране. Об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте с отчётом о проделанной работе.
"Что касается украинизации, попытки развития в Грузии украинского сценария, в том числе "майдана", затем "второго фронта", об этом мы много раз говорили. К сожалению, конкретные политические силы открыто были подключены к соответствующей пропаганде, открыто требовали открытия "второго фронта" в Грузии. Конечно, это усиливало давление на нашу страну, но мы на протяжении этих лет сумели успешно предотвратить соответствующий сценарий", — с гордостью подчеркнул грузинский политик.
Премьер-министр выразил уверенность в том, что страна сможет и в дальнейшем пресекать на корню попытки втянуть её в открытое противостояние с Россией.
Цветные революции — это то, что лучше всего умеет и любит делать американское руководство. Одна из таких могла произойти и в Грузии, если бы она с недавних пор не свернула с курса евроинтеграции, избрав свой собственный путь без указки сверху. Очевидно, что европейским властям не понравилась такая самовольная политика, поэтому Боррель начал шантажировать грузин "дверью в ЕС", заявив, что она закроется, если Правительство Грузии продолжит свою политику. Критическим ударом по "цивилизованному миру" стали запрет в стране неприкосновенного для Европы и США ЛГБТ* и введение штрафов за любую его пропаганду.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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