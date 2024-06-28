Власти Грузии сумели грамотно предотвратить попытки внешних сил устроить в стране госпереворот по украинскому сценарию и в дальнейшем не допустят подобного у себя в стране. Об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте с отчётом о проделанной работе.

"Что касается украинизации, попытки развития в Грузии украинского сценария, в том числе "майдана", затем "второго фронта", об этом мы много раз говорили. К сожалению, конкретные политические силы открыто были подключены к соответствующей пропаганде, открыто требовали открытия "второго фронта" в Грузии. Конечно, это усиливало давление на нашу страну, но мы на протяжении этих лет сумели успешно предотвратить соответствующий сценарий", — с гордостью подчеркнул грузинский политик.