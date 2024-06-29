Взрывотехники ликвидировали ещё четыре суббоеприпаса на дне пляжа в Севастополе
Севастопольские спасатели продолжают находить неразорвавшиеся суббоеприпасы от сбитой над городом ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Ещё четыре боезаряда обнаружены на дне пляжа "Учкуевка", сообщили в МЧС России.
Элементы боевой части американской ракеты выявлены водолазами на глубине до пяти метров. Они были ликвидированы взрывотехниками при помощи контролируемых подрывов.
Взрывотехники ликвидировали ещё четыре суббоеприпаса на дне пляжа в Севастополе. Видео © Telegram / МЧС России
"Водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов продолжаются", — заключили в министерстве.
Параллельно власти Севастополя укрепляют противовоздушный щит над городом для недопущения повторения трагедии 23 июня, когда ВСУ атаковали пляж с отдыхающими оружием американского производства. Происшествие унесло жизнь четырёх человек, в том числе двоих детей, ещё 153 госпитализированы.
Telegram / МЧС России