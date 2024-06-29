Севастопольские спасатели продолжают находить неразорвавшиеся суббоеприпасы от сбитой над городом ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Ещё четыре боезаряда обнаружены на дне пляжа "Учкуевка", сообщили в МЧС России.

Элементы боевой части американской ракеты выявлены водолазами на глубине до пяти метров. Они были ликвидированы взрывотехниками при помощи контролируемых подрывов.

Взрывотехники ликвидировали ещё четыре суббоеприпаса на дне пляжа в Севастополе. Видео © Telegram / МЧС России