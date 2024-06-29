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29 июня, 03:53

Взрывотехники ликвидировали ещё четыре суббоеприпаса на дне пляжа в Севастополе

Севастопольские спасатели продолжают находить неразорвавшиеся суббоеприпасы от сбитой над городом ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Ещё четыре боезаряда обнаружены на дне пляжа "Учкуевка", сообщили в МЧС России.

Элементы боевой части американской ракеты выявлены водолазами на глубине до пяти метров. Они были ликвидированы взрывотехниками при помощи контролируемых подрывов.

Взрывотехники ликвидировали ещё четыре суббоеприпаса на дне пляжа в Севастополе. Видео © Telegram / МЧС России

"Водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов продолжаются", — заключили в министерстве.

Три неразорвавшихся боеприпаса нашли в акватории пляжа в Севастополе после атаки ВСУ
Три неразорвавшихся боеприпаса нашли в акватории пляжа в Севастополе после атаки ВСУ

Параллельно власти Севастополя укрепляют противовоздушный щит над городом для недопущения повторения трагедии 23 июня, когда ВСУ атаковали пляж с отдыхающими оружием американского производства. Происшествие унесло жизнь четырёх человек, в том числе двоих детей, ещё 153 госпитализированы.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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