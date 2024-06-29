В Кремле рассказали об уникальных пхунсанах, которых Путину подарил Ким Чен Ын
Песков: Собаки, которых Путину подарил Ким Чен Ын, адаптируются в Москве
Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News
Две собаки президента России Владимира Путина, которых лидер КНДР Ким Чен Ын преподнёс ему во время визита в Пхеньян, уже адаптируются в Москве. О пхунсанах рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Собаки в Москве. Адаптируются", — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, прошли ли новые питомцы Путина необходимые процедуры.
Напомним, 19 июня президент РФ Владимир Путин находился с официальным визитом в Пхеньяне. В аэропорту его лично встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Они несколько часов общались с глазу на глаз, а затем подписали по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Также сообщалось, что северокорейский лидер назвал Россию соратником КНДР, а Путина — дорогим другом. По завершении визита российского лидера Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолёта. Лидеры также обменялись подарками.