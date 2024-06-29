В Кремле рассказали об уникальных пхунсанах, которых Путину подарил Ким Чен Ын

Две собаки президента России Владимира Путина, которых лидер КНДР Ким Чен Ын преподнёс ему во время визита в Пхеньян, уже адаптируются в Москве. О пхунсанах рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.