Медведев с напутствием обратился к российской молодёжи в "праздник ярких и талантливых людей"
Медведев: Целеустремлённость и творческое мышление молодёжи необходимы России
Энергия и целеустремлённость молодёжи особенно важны сегодня для России, когда перед страной стоят очень сложные вызовы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте", поздравляя россиян с Днём молодёжи.
"Молодёжная политика — одно из ключевых направлений работы для государства. Ваша энергия, целеустремлённость и творческое мышление особенно важны сегодня, когда перед Россией стоят очень непростые вызовы, требующие достойных ответов", — обратился политик к представителям молодого поколения.
По его словам, Россия стремится помочь молодым людям в любом позитивном начинании и всегда готова поддержать представителей молодёжи, которые готовы работать ради своей страны.
Он отметил, что сегодня праздник талантливых людей, которые в будущем займут посты в самых разных сферах. По его словам, целеустремлённым ребятам придётся принимать решения, от которых зависит благополучие всего народа.
"Пусть будущие победы и достижения каждого из вас станут успехом всей России, сделают её ещё сильнее и благополучнее", — написал заместитель председателя СБ РФ.
Как сообщал Life.ru, сегодня, 29 июня, отмечается День молодёжи. В честь праздника более чем в 35 российских регионах запланировано проведение фестивалей. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил молодых ребят довольно нетрадиционным способом. Кроме того, к поздравлениям присоединились главы российских регионов.
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