Медведев с напутствием обратился к российской молодёжи в "праздник ярких и талантливых людей"

Энергия и целеустремлённость молодёжи особенно важны сегодня для России, когда перед страной стоят очень сложные вызовы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте", поздравляя россиян с Днём молодёжи.

"Молодёжная политика — одно из ключевых направлений работы для государства. Ваша энергия, целеустремлённость и творческое мышление особенно важны сегодня, когда перед Россией стоят очень непростые вызовы, требующие достойных ответов", — обратился политик к представителям молодого поколения.

По его словам, Россия стремится помочь молодым людям в любом позитивном начинании и всегда готова поддержать представителей молодёжи, которые готовы работать ради своей страны.

Он отметил, что сегодня праздник талантливых людей, которые в будущем займут посты в самых разных сферах. По его словам, целеустремлённым ребятам придётся принимать решения, от которых зависит благополучие всего народа.