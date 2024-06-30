Считавшуюся умершей "беременную" от Киркорова Светлану Сафиеву заметили в Италии
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Журналистка и экскурсовод Екатерина Синицына-Сантони встретила в Италии, предположительно, Светлану Сафиеву, которая прославилась в 2018 году после выхода шоу Андрея Малахова. В тот период женщина якобы была беременна от певца Филиппа Киркорова и ждала тройню.
Светлана Сафиева. Скриншот © smotrim.ru
Сафиева требовала от артиста 200 тысяч долларов на роды. Позднее выяснилось, что у женщины была ложная беременность, а в 2019-м вообще сообщалось о её смерти. Тогда Малахов пообещал провести расследование.
Синицына-Сантони пояснила, что встретила Сафиеву в очереди в одном из государственных учреждений коммуны Кьянчано-Терме. Журналистка отметила, что не может утверждать на сто процентов, что это именно героиня шоу, но единственное, чем отличалась встреченная ею в учреждении женщина от Сафиевой, — цветом волос и причёской.
А ранее Life.ru рассказывал, что Филипп Киркоров якобы тайно женился. Он вышел на ковровую дорожку с кольцом на безымянном пальце. До этого певец признавался, что нашёл женщину мечты, с которой счастлив и строит семью. Именно из-за юной пассии поп-певец плотно занялся изменением внешности: похудел и сменил имидж.