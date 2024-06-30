Считавшуюся умершей "беременную" от Киркорова Светлану Сафиеву заметили в Италии

Журналистка и экскурсовод Екатерина Синицына-Сантони встретила в Италии, предположительно, Светлану Сафиеву, которая прославилась в 2018 году после выхода шоу Андрея Малахова. В тот период женщина якобы была беременна от певца Филиппа Киркорова и ждала тройню.

Светлана Сафиева. Скриншот © smotrim.ru

Сафиева требовала от артиста 200 тысяч долларов на роды. Позднее выяснилось, что у женщины была ложная беременность, а в 2019-м вообще сообщалось о её смерти. Тогда Малахов пообещал провести расследование.