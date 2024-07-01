Натовские самолёты-разведчики следят за воздушным пространством Украины, пишут СМИ
UDJ: НАТО направило разведывательные самолёты для слежки над небом Украины
Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force photo
Североатлантический альянс развернул самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления в небе над Польшей для слежки за воздушным пространством Украины. Об этом пишет британское издание UK Defence Journal (UDJ).
В материале указано, что НАТО развернуло самолёты для усиления присутствия блока в регионе и контроля за военной деятельностью России. По информации издания, эти воздушные суда проводят патрулирования над Восточной Европой и Балтийским морем ещё с февраля 2022 года.
"Официально любая собранная разведывательная информация отправляется только в страны НАТО, но все знают, что некоторые из этих стран быстро обмениваются информацией с Украиной, позволяя ей противостоять входящим атакам. Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее", — сказал бывший офицер британских ВВС.
Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения — это электронная система разведки и управления, которая устанавливается на летательном средстве и предназначается для дальнего обнаружения объектов противника, наведения на них средств поражения или перехвата. В русскоязычной литературе используется сокращение ДРЛОиУ, в англоязычной — AWACS.
А днём 4 июня над черноморской акваторией был замечен американский БПЛА RQ-4 Global Hawk. По имеющейся информации, он собирал данные из зоны специальной военной операции (СВО). В прошлом полёты этого аппарата предшествовали атакам украинских войск на Крым. На следующий день тот же самый дрон вновь показался над Чёрным морем на расстоянии порядка 250 километров от Ялты.