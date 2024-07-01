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30 июня, 21:45

Натовские самолёты-разведчики следят за воздушным пространством Украины, пишут СМИ

UDJ: НАТО направило разведывательные самолёты для слежки над небом Украины

Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force photo

Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force photo

Североатлантический альянс развернул самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления в небе над Польшей для слежки за воздушным пространством Украины. Об этом пишет британское издание UK Defence Journal (UDJ).

В материале указано, что НАТО развернуло самолёты для усиления присутствия блока в регионе и контроля за военной деятельностью России. По информации издания, эти воздушные суда проводят патрулирования над Восточной Европой и Балтийским морем ещё с февраля 2022 года.

"Официально любая собранная разведывательная информация отправляется только в страны НАТО, но все знают, что некоторые из этих стран быстро обмениваются информацией с Украиной, позволяя ей противостоять входящим атакам. Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее", — сказал бывший офицер британских ВВС.

Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения — это электронная система разведки и управления, которая устанавливается на летательном средстве и предназначается для дальнего обнаружения объектов противника, наведения на них средств поражения или перехвата. В русскоязычной литературе используется сокращение ДРЛОиУ, в англоязычной — AWACS.

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А днём 4 июня над черноморской акваторией был замечен американский БПЛА RQ-4 Global Hawk. По имеющейся информации, он собирал данные из зоны специальной военной операции (СВО). В прошлом полёты этого аппарата предшествовали атакам украинских войск на Крым. На следующий день тот же самый дрон вновь показался над Чёрным морем на расстоянии порядка 250 километров от Ялты.

Оксана Попова
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