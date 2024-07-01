Натовские самолёты-разведчики следят за воздушным пространством Украины, пишут СМИ

Североатлантический альянс развернул самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления в небе над Польшей для слежки за воздушным пространством Украины. Об этом пишет британское издание UK Defence Journal (UDJ).

В материале указано, что НАТО развернуло самолёты для усиления присутствия блока в регионе и контроля за военной деятельностью России. По информации издания, эти воздушные суда проводят патрулирования над Восточной Европой и Балтийским морем ещё с февраля 2022 года.

"Официально любая собранная разведывательная информация отправляется только в страны НАТО, но все знают, что некоторые из этих стран быстро обмениваются информацией с Украиной, позволяя ей противостоять входящим атакам. Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее", — сказал бывший офицер британских ВВС.