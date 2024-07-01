Сальдо: Все попытки ВСУ высадиться на левобережье Херсонщины провалились
Все попытки ВСУ высадиться на левобережье Днепра в Херсонской области были отражены, рассказал журналистам губернатор Владимир Сальдо. Противник пытался прорваться в районе Днепрян.
"После Крынок украинские формирования предприняли попытки высадиться на левом берегу в районе Днепрян, но были отбиты с огромными для себя потерями", — отметил глава региона в беседе с ТАСС.
Напомним, недавно ВС России освободили Раздоловку ДНР. Село взяли подразделения Южной группировки войск. Оказалось, в этом им помогли разведчики: следуя плану, бойцы заняли важный перекрёсток, после чего в населённый пункт вошли другие подразделения.
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