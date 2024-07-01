Сальдо: Все попытки ВСУ высадиться на левобережье Херсонщины провалились

Все попытки ВСУ высадиться на левобережье Днепра в Херсонской области были отражены, рассказал журналистам губернатор Владимир Сальдо. Противник пытался прорваться в районе Днепрян.

"После Крынок украинские формирования предприняли попытки высадиться на левом берегу в районе Днепрян, но были отбиты с огромными для себя потерями", — отметил глава региона в беседе с ТАСС.