Неизвестные жестоко избили двух друзей в центре Петрозаводска

Есть данные, что одним из нападавших мужчин был охранник из кафе "Мансарда". Однако представители заведения заявили, что конфликт случился за пределами ресторана — и сотрудники не имеют к этому никакого отношения. При этом в полиции отметили, что по данному происшествию никаких заявлений не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал, что двое москвичей решили обзавестись шоколадным загаром прямо на детской площадке. Солнечные ванны один из них принимал в трусиках, еле прикрывающих всё самое ценное. Именно он начал с кулаками отстаивать своё право на загар перед ошарашенной матерью двоих детей. Девушка попыталась решить ситуацию мирно, но безуспешно. Понимая, что проблема не уйдёт, она начала снимать происходящее на видео и пригрозила мужчинам полицией, однако один из них набросился на неё. Пострадавшая написала заявление и сняла побои. Она подчеркнула, что штраф за такое не сможет компенсировать стресс, который пережили её дети.