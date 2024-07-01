Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 08:38

Неизвестные жестоко избили двух друзей в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска два друга вышли из кафе "Мансарда" на проспект Ленина, где на них напали двое мужчин и начали жестоко избивать. Об инциденте сообщает SHOT.

Кадры нападения на парней в Петрозаводске. Видео © SHOT

Есть данные, что одним из нападавших мужчин был охранник из кафе "Мансарда". Однако представители заведения заявили, что конфликт случился за пределами ресторана — и сотрудники не имеют к этому никакого отношения. При этом в полиции отметили, что по данному происшествию никаких заявлений не поступало.

Массовая драка со стрельбой разбудила жильцов элитного ЖК в Подмосковье
Массовая драка со стрельбой разбудила жильцов элитного ЖК в Подмосковье

Ранее Life.ru рассказывал, что двое москвичей решили обзавестись шоколадным загаром прямо на детской площадке. Солнечные ванны один из них принимал в трусиках, еле прикрывающих всё самое ценное. Именно он начал с кулаками отстаивать своё право на загар перед ошарашенной матерью двоих детей. Девушка попыталась решить ситуацию мирно, но безуспешно. Понимая, что проблема не уйдёт, она начала снимать происходящее на видео и пригрозила мужчинам полицией, однако один из них набросился на неё. Пострадавшая написала заявление и сняла побои. Она подчеркнула, что штраф за такое не сможет компенсировать стресс, который пережили её дети.

Загоравшему в одних трусах на детской площадке москвичу вынесли приговор
Загоравшему в одних трусах на детской площадке москвичу вынесли приговор
Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Криминал
  • Только на Life
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров