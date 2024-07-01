На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной.
Согласно сведениям ресурса, сигнал о тревоге был объявлен во всех регионах практически одновременно — в 16:28 (совпадает с Москвой).
А ранее Life.ru писал, что вчера, 30 июня, в Киеве была объявлена воздушная тревога, а также гремели взрывы. В городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Утром того же дня в пяти областях Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Также в этот день взрывы прозвучали в Харькове.
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