На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной.

Согласно сведениям ресурса, сигнал о тревоге был объявлен во всех регионах практически одновременно — в 16:28 (совпадает с Москвой).