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Регион
1 июля, 13:57

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной.

Согласно сведениям ресурса, сигнал о тревоге был объявлен во всех регионах практически одновременно — в 16:28 (совпадает с Москвой).

В Днепре раздались взрывы
В Днепре раздались взрывы

А ранее Life.ru писал, что вчера, 30 июня, в Киеве была объявлена воздушная тревога, а также гремели взрывы. В городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Утром того же дня в пяти областях Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Также в этот день взрывы прозвучали в Харькове.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA

Дарья Нарыкова
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