На Западе раскрыли план Киева по заморозке конфликта с Россией
Аналитик Меркурис: Киев планировал заморозить конфликт с помощью контрударов ВСУ
Киев планировал заморозить конфликт с Россией с помощью контрударов ВСУ. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, в феврале после падения Авдеевки украинцы планировали отступить за укреплённые позиции, которые они строили в то время.
"Затем они планировали стабилизировать фронт контрударами и таким образом <…> заморозить конфликт. Таков был план, но позднее выяснилось, что "мощные укрепления" были на самом деле миражом", — отметил аналитик в своём блоге на ютубе.
Как подчеркнул Меркурис, в результате боёв зимой украинские войска не только не добились успеха, но и были истощены, а также отброшены со своих позиций в Донбассе.
Напомним, 14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной: Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО — тогда огонь будет прекращён незамедлительно. Однако в офисе Владимира Зеленского отвергли это предложение. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва уже четыре раза предлагала Киеву проекты соглашений об урегулировании конфликта.
Telegram / V_Zelenskiy_official