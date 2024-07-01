На Западе раскрыли план Киева по заморозке конфликта с Россией

Киев планировал заморозить конфликт с Россией с помощью контрударов ВСУ. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, в феврале после падения Авдеевки украинцы планировали отступить за укреплённые позиции, которые они строили в то время.

"Затем они планировали стабилизировать фронт контрударами и таким образом <…> заморозить конфликт. Таков был план, но позднее выяснилось, что "мощные укрепления" были на самом деле миражом", — отметил аналитик в своём блоге на ютубе.