Родителям рассказали, сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году

Скоро россияне начнут подготовку к новому учебному году. Получив список необходимых покупок, родители подсчитывают, во сколько им обойдутся сборы детей. В прошлом году средняя цена на полный комплект вещей для девочек составила 26 800 рублей, а для мальчиков — 22 300 рублей. В 2024 году родителям нужно выложить 25–27 тысяч рублей, чтобы купить стартовый набор, в который входит школьная форма, рюкзак, мешок для сменной обуви, форма для физкультуры и канцелярские принадлежности, говорит кандидат экономических наук Инна Литвиненко.

Она рекомендует не экономить и не покупать дешёвые вещи плохого качества, так как при активном использовании они быстро испортятся, а значит, придётся покупать новые.