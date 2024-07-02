Родителям рассказали, сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году
Экономист Литвиненко: В 2024-м собрать ребёнка в школу будет стоить 25–27 тысяч
Скоро россияне начнут подготовку к новому учебному году. Получив список необходимых покупок, родители подсчитывают, во сколько им обойдутся сборы детей. В прошлом году средняя цена на полный комплект вещей для девочек составила 26 800 рублей, а для мальчиков — 22 300 рублей. В 2024 году родителям нужно выложить 25–27 тысяч рублей, чтобы купить стартовый набор, в который входит школьная форма, рюкзак, мешок для сменной обуви, форма для физкультуры и канцелярские принадлежности, говорит кандидат экономических наук Инна Литвиненко.
Она рекомендует не экономить и не покупать дешёвые вещи плохого качества, так как при активном использовании они быстро испортятся, а значит, придётся покупать новые.
"Чтобы быть морально спокойными, что у ребёнка есть всё необходимое, можно присматривать товары уже в середине лета. Но в целях экономии лучше сначала взять минимальный набор одежды и канцелярии — только на первое время. А уже после 1 сентября, когда спрос спадёт и цены будут ниже, докупить всё остальное", — рассказала Литвиненко в беседе с интернет-изданием Regions.
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