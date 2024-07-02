Резкое "переобувание" Владимира Зеленского по вопросу переговоров с Россией вызвано сразу несколькими причинами, и без давления союзников Киева здесь не обошлось. Об этом заявил политолог, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

По его мнению, Зеленский пытается подыгрывать Западу, так как сегодня о необходимости диалога "говорят все". Политики понимают, что у Киева не получится одолеть ВС РФ на поле боя. Кроме того, они не хотят резкого обрушения киевского режима, явной победы РФ или своего участия в конфликте.

"У них сейчас свои проблемы, связанные с избранием правых в Европе", — отметил собеседник "Царьграда".

Кроме того, сам Зеленский начинает опасаться обвала фронта на фоне незавидного положения украинской армии: ей не хватает оружия и солдат, а резервы приходится постоянно перебрасывать с одного направления на другое. Причём отсутствие живой силы делает бесполезными западные деньги и технику.

Тем временем нет ясности по дальнейшим поставкам оружия и потенциальному участию в конфликте западных войск, обратил внимание Безпалько. Скорее всего, недружественные государства воздержатся от такого развития событий.

Что касается реакции России на "мирный план" украинского президента, то, напомнил политолог, наша страна признала Зеленского нелигитимным, из-за чего с ним нельзя вести переговоры. Кроме того, главарь киевского режима несубъектен и полностью подчиняется Западу — США, Британии и Европе.

Главным образом эти три причины и вынудили Киев заговорить о переговорах с Москвой. Тем не менее ответного шага со стороны властей России пока не последовало.

"Соответственно, с ними и нужно вести эти переговоры", — считает Безпалько.

А политический обозреватель Андрей Перла добавил, что Зеленский — лишь "функция от демпартии США" и частично семьи нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Политолог напомнил, что демократы проигрывают президентские выборы, центральным вопросом на которых является конфликт на Украине, а также неспособность главы государства победить РФ и "вылезти" из кризиса без потерь.