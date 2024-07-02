"В этом году": Командир "Ахмата" предрёк скорое окончание СВО
Алаудинов: На Украине понимают, что спецоперация завершится осенью 2024 года
Апты Алаудинов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Спецоперация на Украине завершится уже осенью 2024 года, и в Киеве знают об этом. Такое заявление сделал командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов.
"Мы собираемся в этом году завершить СВО. <...> Я больше чем уверен, что в этом году осенью мы СВО завершим... Об этом уже знает и наш враг тоже", — сказал он в эфире Первого канала.
По словам офицера, в Киеве понимают, что конфликт подходит к концу. В подтверждение он напомнил, что Елена Зеленская на "заработанные" на войне деньги приобрела новый люксовый автомобиль, однако он им не поможет.
Ранее Владимир Зеленский допустил начало переговоров с Россией. По его словам, диалог можно вести через посредников, как это получилось при обсуждении зернового коридора, в котором принимали участие Турция и ООН. Комментируя заявление Зеленского, в Кремле напомнили, что открыты к урегулированию, но только при условии достижения поставленных целей.