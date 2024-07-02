"В этом году": Командир "Ахмата" предрёк скорое окончание СВО

Спецоперация на Украине завершится уже осенью 2024 года, и в Киеве знают об этом. Такое заявление сделал командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов.

"Мы собираемся в этом году завершить СВО. <...> Я больше чем уверен, что в этом году осенью мы СВО завершим... Об этом уже знает и наш враг тоже", — сказал он в эфире Первого канала.