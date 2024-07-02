Панама и водные пистолеты: Названы 8 правил, которые помогут избежать солнечного удара у ребёнка

В период летних каникул дети практически всё время проводят на улице. Сухая и тёплая погода этому только располагает. Однако в знойный сезон также кратно повышается риск получить тепловой или солнечный удар. Педиатр, заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России по научной работе Светлана Макарова назвала наиболее эффективные способы защиты от жары в разговоре с aif.ru.

Перегревы на солнце случаются с маленькими детьми довольно часто. Хотя бы раз многие родители сталкивались с такими явлениями, как тепловой или солнечный удар. В первом случае недомогания сопровождаются головной болью, общей слабостью и сильным головокружением. Во втором симптомы схожие, однако также значительно повышается вероятность обезвоживания.

Чтобы не допустить подобной ситуации, нужно соблюдать ряд несложных правил:

1. Ограничивайте перемещения ребёнка в период, когда палящие солнечные лучи особенно вредны (с 12 до 15 часов). Тонкая и нежная кожа детей ещё не приспособлена к изнуряющей жаре и практически не вырабатывает меланин, который защищает от перегрева.

2. Делайте выбор в пользу одежды из лёгкой ткани и свободного кроя. Хорошая вентиляция обезопасит от перегрева.

3. Не забывайте о постоянном ношении головных уборов светлых оттенков: панамы, шапочки, платки или банданы. Если столбик термометра поднимается выше +30, ткань можно дополнительно смочить прохладной водой.

4. Снизить риск теплового или солнечного удара и вместе с тем разнообразить досуг помогут игры с водными пистолетами. К тому же подобное занятие полезно для здоровья, ведь является закаливающей процедурой. Совсем маленьким детям достаточно игр с набором ведёрок или купания в ванночке.

5. Родители должны постоянно следить за питьевым режимом и предлагать воду чаще, чем обычно. Особенно хорошо от жажды помогут несладкие чаи, компот или разбавленный сок. От газировок, напротив, лучше отказаться.

6. В летний период рацион не стоит без надобности утяжелять. Вместо жирной пищи ребёнку лучше предлагать свежие фрукты и овощи, а также кисломолочные продукты.

7. В дневные часы организуйте сон ребёнка, для детей постарше — как минимум отдых в хорошо проветриваемом помещении.

8. Жара требует напряжения от всех систем организма, поэтому утомляет. Вечером организуйте тихие игры, чтение книг и постарайтесь пораньше уложить ребёнка спать.