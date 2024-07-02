Сборная Нидерландов разгромила команду Румынии 3:0 в матче 1/8 финала Евро-2024

Сборная Нидерландов по футболу со счётом 3:0 разгромила команду Румынии в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Германии. Матч состоялся в Мюнхене.

Счёт на 20-й минуте открыл нападающий Коди Гакпо. Во втором тайме форвард Дониелл Мален оформил дубль — на 83-й и 90+3 минутах. Он стал четвёртым игроком в истории Евро, кто смог забить два мяча после выхода на замену. Ранее это удавалось немцам Дитеру Мюллеру (1976) и Оливеру Бирхоффу (1996), а также сербу Саво Милошевичу.

Две голевые передачи в матче оформил 21-летний полузащитник Хави Симонс. Он чуть не побил рекорд испанца Франсеска Фабрегаса, который в 2008 году сделал дубль из ассистов в матче против России (4:1), когда ему было на 19 дней меньше.