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2 июля, 19:16

Сборная Нидерландов разгромила команду Румынии 3:0 в матче 1/8 финала Евро-2024

Сборная Нидерландов по футболу со счётом 3:0 разгромила команду Румынии в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Германии. Матч состоялся в Мюнхене.

Счёт на 20-й минуте открыл нападающий Коди Гакпо. Во втором тайме форвард Дониелл Мален оформил дубль — на 83-й и 90+3 минутах. Он стал четвёртым игроком в истории Евро, кто смог забить два мяча после выхода на замену. Ранее это удавалось немцам Дитеру Мюллеру (1976) и Оливеру Бирхоффу (1996), а также сербу Саво Милошевичу.

Две голевые передачи в матче оформил 21-летний полузащитник Хави Симонс. Он чуть не побил рекорд испанца Франсеска Фабрегаса, который в 2008 году сделал дубль из ассистов в матче против России (4:1), когда ему было на 19 дней меньше.

В четвертьфинале "оранжевые" сыграют с победителем встречи между сборными Австрии и Турции.

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Накануне в 1/4 финала вышла сборная Португалии. Криштиану Роналду не забил пенальти в дополнительное время и расплакался, но в серии послематчевых 11-метровых его команда оказалась сильнее во многом благодаря вратарю Диогу Коште, отразившему все удары словенцев. Теперь Португалия сыграет против Франции с Килианом Мбаппе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikolaj Barbanell

Никита Никонов
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