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3 июля, 05:53

МИД РФ раскрыл задачу Зеленского после отказа от предложения Орбана о перемирии

Захарова сочла ожидаемым отказ Зеленского от предложения Орбана о перемирии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Orbán Viktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Orbán Viktor

Владимир Зеленский отклонил предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня поскольку заверения киевского режима о стремлении к миру в действительности являются ширмой. Политик на деле стремится выполнить поставленную коллективным Западом задачу — нанести России стратегическое поражение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Вы что-то другое ожидали от них услышать? Я нет. Все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Слова, которые, как тезисы, должны быть заучены и произнесены. Цель-то одна, она была озвучена коллективным Западом — это нанесение стратегического поражения России", — объяснила дипломат.

Захарова заметила, что Белый дом выбрал Зеленского своим инструментом, поэтому ожидать от него ослушания хозяина наивно. Она напомнила, что Киев официально запретил ведение переговоров с Москвой.

"Не понравилось": Орбан рассказал о реакции Зеленского на его предложение о перемирии
"Не понравилось": Орбан рассказал о реакции Зеленского на его предложение о перемирии

Напомним, 2 июля Виктор Орбан прибыл в Киев. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что ценит его "мирные инициативы". Также политик призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.

Андрей Бражников
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