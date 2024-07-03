МИД РФ раскрыл задачу Зеленского после отказа от предложения Орбана о перемирии

Владимир Зеленский отклонил предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня поскольку заверения киевского режима о стремлении к миру в действительности являются ширмой. Политик на деле стремится выполнить поставленную коллективным Западом задачу — нанести России стратегическое поражение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Вы что-то другое ожидали от них услышать? Я нет. Все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Слова, которые, как тезисы, должны быть заучены и произнесены. Цель-то одна, она была озвучена коллективным Западом — это нанесение стратегического поражения России", — объяснила дипломат.