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3 июля, 07:20

Экс-чиновник Минфина получил пожизненное за убийство прокурора ХМАО

Суд в ХМАО приговорил к пожизненному экс-чиновника Чекина за убийство прокурора

Юрий Чекин. Обложка © СК РФ

Юрий Чекин. Обложка © СК РФ

Суд Ханты-Мансийского автономного округа признал вину бывшего руководителя Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО Юрия Чекина по делу об убийстве прокурора региона. Его приговорили к пожизненному тюремному сроку.

"Суд признал виновным Юрия Чекина в совершении преступлений, окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного срока в колонии особого режима", — огласил вердикт судья Сергей Гаркуша.

Суд также оправдал Чекина по ряду других преступлений.

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Напомним, в 2021 году был задержан Юрий Чекин, которого более 20 лет разыскивали по обвинению в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина. Кроме того, у подозреваемого в ходе обысков нашли активы на 70 миллионов рублей. Сдал его властям собственный сын, который планировал заполучить приличное наследство.

Владимир Озеров
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