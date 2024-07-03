Экс-чиновник Минфина получил пожизненное за убийство прокурора ХМАО
Суд в ХМАО приговорил к пожизненному экс-чиновника Чекина за убийство прокурора
Юрий Чекин. Обложка © СК РФ
Суд Ханты-Мансийского автономного округа признал вину бывшего руководителя Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО Юрия Чекина по делу об убийстве прокурора региона. Его приговорили к пожизненному тюремному сроку.
"Суд признал виновным Юрия Чекина в совершении преступлений, окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного срока в колонии особого режима", — огласил вердикт судья Сергей Гаркуша.
Суд также оправдал Чекина по ряду других преступлений.
Напомним, в 2021 году был задержан Юрий Чекин, которого более 20 лет разыскивали по обвинению в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина. Кроме того, у подозреваемого в ходе обысков нашли активы на 70 миллионов рублей. Сдал его властям собственный сын, который планировал заполучить приличное наследство.