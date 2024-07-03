Экс-чиновник Минфина получил пожизненное за убийство прокурора ХМАО

Суд Ханты-Мансийского автономного округа признал вину бывшего руководителя Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО Юрия Чекина по делу об убийстве прокурора региона. Его приговорили к пожизненному тюремному сроку.

"Суд признал виновным Юрия Чекина в совершении преступлений, окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного срока в колонии особого режима", — огласил вердикт судья Сергей Гаркуша.